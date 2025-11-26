José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es expulsado de un avión en Quito: '¡Desembarque ahorita!'

El momento, grabado por varios pasajeros, desató una ola de comentarios en redes sociales y generó diversas versiones sobre lo ocurrido dentro de la aeronave.

El regreso a Miami de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ terminó convertido en un episodio viral luego de que el icónico cantante venezolano fuera obligado a abandonar un avión en Quito, Ecuador, tras un altercado con la tripulación.

El incidente comenzó minutos antes del despegue, cuando el intérprete de Agárrense de las manos, con más de seis décadas de trayectoria artística, intentó acomodar su maleta en el compartimiento superior. De acuerdo con testigos, el equipaje quedó mal ubicado, lo que generó la molestia de los asistentes de vuelo y varios pasajeros. Al recibir un llamado de atención, Rodríguez decidió registrar la situación con su teléfono y explicar su incomodidad a sus seguidores.

En el video que él mismo grabó, se escucha a ‘El Puma’ decir: “No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá… Es la primera vez en mi vida”, palabras que buscaban justificar su permanencia de pie en medio del pasillo mientras relataba lo sucedido. Sin embargo, la grabación pareció aumentar la tensión ya existente en la cabina.

Mientras Rodríguez filmaba, la situación escaló rápidamente. Desde la cabina apareció el piloto, visiblemente molesto, y con un tono firme ordenó la salida inmediata del artista: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”, se escucha gritar en el registro captado por los testigos.

Pese a intentar mantenerse en su lugar, ‘El Puma’ escuchó una advertencia directa del capitán, quien enfatizó que estaba infringiendo normas básicas de seguridad: “No puede hacer esta filmación y todo. Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!”.

Tras estas palabras, Rodríguez terminó por retirar su maleta del compartimento y abandonar la aeronave, dando fin a un intercambio que se había vuelto cada vez más incómodo para todos los presentes.

De acuerdo con la persona que grabó el video original, todo habría comenzado por un “malentendido” con un miembro de la tripulación luego de que el artista colocara de forma incorrecta su maletín. Ese desencuentro habría desencadenado una discusión subida de tono. Una segunda versión, proporcionada por el propio cantante, asegura que “un miembro de la tripulación no lo trató bien y tuvieron un encontronazo”, lo que lo llevó a reaccionar.

Rodríguez también explicó posteriormente que “se disculpó varias veces, pero el empleado fue a hablar con el capitán, quien decidió sacarlo del vuelo”. El relato del venezolano sugiere que su intención nunca fue desafiar a la autoridad del avión, sino expresar su malestar ante lo que consideró un trato injusto.

Pese a sus intentos de aclarar la situación, la decisión del piloto fue tajante. Ante la mirada de decenas de pasajeros, Rodríguez tuvo que bajar del avión y permanecer en Quito mientras conseguía un nuevo vuelo hacia Miami. El episodio, además de provocar debate sobre las reglas que deben cumplir los viajeros, abrió la conversación sobre el comportamiento de las figuras públicas en espacios de alta tensión como los aeropuertos.

La expulsión de ‘El Puma’ rápidamente se transformó en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la reacción del capitán, mientras otros señalaron que grabar y discutir con la tripulación constituye una falta grave en un avión.

Mientras tanto, el artista no ha ofrecido más declaraciones públicas, aunque su versión ya se ha difundido ampliamente entre sus seguidores. El incidente deja en evidencia lo vulnerables que pueden ser las situaciones cotidianas cuando involucran a figuras de renombre y cuando cualquier gesto puede convertirse, en cuestión de minutos, en tendencia global.