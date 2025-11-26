Miss Universo | Ordenan la captura de copropietaria del certamen por fraude financiero

La situación legal de Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria tailandesa escaló significativamente luego de que un tribunal de Bangkok emitiera una orden de arresto en su contra.

La decisión judicial se tomó después de que la también fundadora de JKN Global Group Public Company Limited no se presentara a la audiencia en la que debía escucharse la sentencia por un caso de presunto fraude relacionado con la venta de bonos corporativos.

La orden fue emitida por el tribunal municipal del sur de Bangkok y confirmada por la corte Bangkok South Kwaeng, en el marco de un proceso penal que investiga la supuesta manipulación de información financiera para atraer inversionistas. Según documentos judiciales, Jakrajutatip y su compañía están acusadas de ocultar “la situación financiera real de JKN” al inversionista Raweewat Maschamadol, con el fin de persuadirlo a comprar bonos por 30 millones de baht tailandeses, equivalentes a unos 880 mil dólares, entre 2022 y 2023.

Durante ese periodo, JKN enfrentaba serios problemas de liquidez que, según los señalamientos, no habrían sido informados con claridad. Este caso se desarrolla en medio de una crisis más amplia que arrastra la empresa desde 2023, cuando incumplió el pago de 3.400 millones de baht y solicitó formalmente entrar en un proceso de rehabilitación empresarial. La compañía confirmó meses después que estaba siendo investigada por la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia por presuntas irregularidades en sus reportes financieros.

La presión legal y los cuestionamientos públicos llevaron a Jakrajutatip a renunciar en junio de 2024 a su cargo como directora ejecutiva. Un comunicado emitido entonces por JKN reveló que las acusaciones incluían “la presunta inserción de información falsa en los estados financieros de 2023” y “la falta de registros contables completos y precisos en el primer trimestre de 2024”.

La renuncia coincidió con un periodo de reestructuración interna en el que JKN vendió el 50 % de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, actual presidente del certamen. Aun así, Anne conservó el otro 50 % a título personal, manteniendo un rol relevante dentro de la organización hasta que su situación legal se volvió más delicada.

Los problemas para la empresaria se intensificaron a partir de noviembre de 2024, cuando dejó de aparecer en eventos públicos, alimentando especulaciones sobre su paradero. Actualmente, según fuentes judiciales y policiales, Jakrajutatip no ha sido localizada en ninguno de sus domicilios en Tailandia. La prensa local incluso ha sugerido que podría encontrarse en México, aunque las autoridades no han confirmado esta versión.

En los últimos meses, la distancia entre Anne y su empresa se ha hecho cada vez más evidente. La web oficial de JKN eliminó recientemente su perfil, un gesto interpretado como un claro distanciamiento institucional. Aun así, los informes financieros del tercer trimestre de 2024 indican que la empresaria todavía posee el 26,39 % de las acciones del conglomerado.

El caso por el que ahora se ordena su arresto es el presentado por Maschamadol, quien denunció haber sido inducido a invertir con información presuntamente manipulada. El tribunal señaló que su ausencia en la audiencia para escuchar la sentencia violó las condiciones del proceso penal, lo que llevó a la emisión inmediata de la orden de captura.

Mientras tanto, JKN Global continúa intentando estabilizarse. La compañía, fundada hace 12 años, sigue inmersa en un proceso de reestructuración de deuda desde que solicitó al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia, en noviembre de 2023, acogerse a un plan de reorganización. El futuro de su directiva y de sus activos, incluido su vínculo con Miss Universo, permanece incierto mientras la justicia tailandesa avanza con las investigaciones contra la empresaria que alguna vez encabezó uno de los conglomerados mediáticos más influyentes del país.