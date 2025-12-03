Jada Pinkett Smith enfrenta millonaria demanda por amenazas a amigo de Will Smith

Con acusaciones que involucran amenazas de muerte, coerción y manipulación mediática, este caso promete convertirse en uno de los enfrentamientos legales más polémicos del entorno de Hollywood en los últimos años.

Jada Pinkett Smith vuelve al centro de la controversia tras ser demandada por 3 millones de dólares por Bilaal Salaam, conocido también como Brother Bilaal.

Bilaal asegura haber sido uno de los amigos más íntimos de Will Smith durante casi 40 años.

La denuncia, presentada el 7 de noviembre de 2025, acusa a la actriz de amenazas físicas, coerción, difamación y una presunta campaña de represalias destinada a silenciarlo y desacreditarlo públicamente.

La demanda sostiene que Pinkett Smith habría ejercido una “inflicción intencional de angustia emocional”, además de haber causado daños económicos y reputacionales a Salaam. Como parte del reclamo legal, no solo solicita una compensación millonaria, sino también que la actriz emita una retractación pública.

Según documentos obtenidos por PEOPLE, Salaam asegura que la situación incluso derivó en problemas de salud: presión arterial elevada, diabetes tipo 2 y un aumento de peso de 100 libras. Afirma que estos efectos están directamente relacionados con el estrés generado por las presuntas amenazas y hostilidades provenientes del entorno de Jada.

El demandante subraya su larga relación con Will Smith, asegurando que trabajó con el actor en “numerosos proyectos profesionales” y que su vínculo quedó reflejado en Will, la autobiografía del ganador del Oscar. A partir de esa cercanía, sostiene, desarrolló también una relación personal y profesional con Jada Pinkett Smith.

El origen de la disputa se remonta al 25 de septiembre de 2021, durante una celebración privada por el cumpleaños número 53 de Will Smith en un cine de Calabasas. De acuerdo con Salaam, Jada lo confrontó acompañada de “aproximadamente siete miembros de su séquito”, mostrándose “verbalmente agresiva”.

En la demanda se afirma que la actriz lo amenazó directamente, diciéndole que él “terminaría desaparecido o le caería una bala” si no dejaba de hablar sobre “sus asuntos personales”. Salaam asegura que, tras estas palabras, miembros del grupo de Jada lo siguieron hasta su coche y le exigieron firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA).

El segundo punto clave ocurrió seis meses después, en marzo de 2022, durante el incidente que dio la vuelta al mundo: el momento en que Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Premios Oscar. Según Us Weekly, Salaam recibió entonces una llamada de Duane Martin en la que se le informaba que Will y Jada necesitaban “urgentemente” su ayuda para la “gestión de crisis”.

Salaam, sin embargo, afirma que se negó porque las tareas sugeridas eran “ilegales, antiéticas y moralmente comprometedoras”. En su testimonio, asegura que su conciencia “no le permitiría participar en ninguna campaña de PR engañosa”.

Según su versión, esta negativa habría desencadenado una “campaña de represalias” que incluyó nuevas amenazas, intentos de “soborno e intimidación” y mayor hostilidad cuando se supo que él trabajaba en una memoria reveladora sobre su larga relación profesional con Will Smith.

Otro episodio mencionado en la demanda es el de 2023, cuando Salaam ofreció una entrevista a la creadora de contenido Tasha K afirmando haber visto a Will Smith teniendo relaciones sexuales con Duane Martin. Las acusaciones fueron tajantemente rechazadas por un representante del actor, quien las calificó como “completamente inventadas” e “inequívocamente falsas”, según The Independent.

En aquel momento, Jada también reaccionó, asegurando que las declaraciones eran absurdas. “Es ridículo y no tiene sentido”, declaró. Sin nombrar directamente a Salaam, afirmó que el responsable del rumor intentó un “chantaje económico” y advirtió: “Vamos a emprender acciones legales… Así que vamos a seguir adelante con eso”.

Sin embargo, Salaam asegura en su nueva demanda que tal acción legal nunca ocurrió. “La acusada nunca presentó una demanda. La declaración era falsa, imprudente y se hizo con la intención maliciosa de manipular la opinión pública y dañar el carácter del demandante”, sostiene.

Con acusaciones que involucran amenazas de muerte, coerción y manipulación mediática, este caso promete convertirse en uno de los enfrentamientos legales más polémicos del entorno de Hollywood en los últimos años. A la espera de la respuesta oficial de Pinkett Smith ante la corte, la disputa entre la actriz y quien asegura haber sido un amigo de confianza de Will Smith durante cuatro décadas apenas comienza a intensificarse.