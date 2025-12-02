Sydney Sweeney impacta con lencería inspirada en Shrek

La actriz volvió a convertirse en tema de conversación tras compartir imágenes de su peculiar y divertido Friendsgiving , celebrado con amigos en los Cayos de Florida.

La actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, optó por un look tan atrevido como creativo: una reinterpretación sexy de Dragón, el personaje que enamora a Burro en la icónica franquicia animada Shrek. Su elección no solo encendió las redes, sino que marcó uno de los disfraces más comentados del fin de semana festivo.

La artista de 28 años mostró en Instagram, el 30 de noviembre, el atuendo que preparó para la reunión temática. Sweeney lució un leotardo rojo bicolor con un pronunciado escote, detalles que imitaban escamas, una cola puntiaguda y un par de alas que completaban la transformación. El conjunto estaba acompañado por guantes largos, una diadema con cuernos y calcetas metálicas por encima de la rodilla, combinadas con tacones negros, creando un equilibrio entre sensualidad y fantasía.

Sus amigos también se sumaron al espíritu de Shrek, personificando a la Princesa Fiona, Lord Farquaad, el ogro protagonista y, por supuesto, Burro. Aunque el rostro de quien llevaba el disfraz inflable de Burro no era visible, Sweeney posó en varias fotografías junto a él, lo cual tiene sentido dentro del universo del filme animado, ya que Dragon está casada con Burro.

El Friendsgiving no se limitó a la fiesta de disfraces. La celebración, de varios días, incluyó una noche de karaoke grupal, un viaje nocturno a Disney World, un concurso de ortografía y recorridos en bicicleta, demostrando que la actriz disfruta de reuniones llenas de actividades, humor y planes espontáneos.

Con respecto a su vida personal, Sydney ha sido tema de rumores tras ser vinculada en los últimos meses con Scooter Braun, con quien fue vista compartiendo momentos de cercanía antes del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, la protagonista de Housemaid ha dejado clara su posición sentimental. Después de que ella y Jonathan Davino pusieran fin a su compromiso a principios de año, tras siete años de relación, la actriz asegura que se encuentra enfocada en sí misma.

Sydney Sweeney during Friendsgiving 🎉 pic.twitter.com/Ya2Yn4V4jm — CelebWatch (@ItsCelebWatch) November 30, 2025

En una entrevista publicada por GQ el 4 de noviembre, Sweeney afirmó: “No creo que esté buscando un hombre ahora mismo”, añadiendo que este año ha sido crucial para redescubrir su fortaleza personal. “Lo que he aprendido este año es que tengo un grupo de amigas realmente increíble y que soy fuerte e independiente y que voy a estar bien”, expresó.

Aun así, la actriz no descarta la posibilidad de enamorarse nuevamente si llega la persona adecuada. “Si el amor me encuentra, el amor me encuentra”, dijo, destacando su visión romántica de las relaciones. “Soy una romántica empedernida, así que espero que el amor me encuentre, pero no soy de las que quieren salir todo el tiempo. Y sí creo en el amor verdadero y en querer estar con alguien el resto de mi vida”.

Para concluir, Sweeney remarcó que su vida social no suele ser tan agitada como muchos podrían imaginar: “No me verán saltando por muchos lugares”.

Entre disfraces inolvidables, declaraciones sinceras y un círculo de amistades que la acompaña en cada aventura, Sydney Sweeney demuestra una vez más por qué se ha convertido en una de las figuras más carismáticas y auténticas de su generación.