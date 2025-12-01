Robert De Niro enfrenta el dolor: su hija revela cómo Internet influyó en la muerte de su hijo

A más de un año del devastador fallecimiento de su hijo, Leandro De Niro Rodríguez, la actriz Drena De Niro volvió a hablar sobre el doloroso episodio que cambió su vida en 2023.

La hija mayor de Robert De Niro repasó los momentos que antecedieron a la tragedia y describió los factores que, según ella, influyeron en el abrupto deterioro emocional del joven de 19 años. Entre ellos, mencionó el impacto de la actividad digital, el consumo de sustancias adulteradas y los efectos residuales de la pandemia.

Drena recordó que, aunque Leandro “disfrutaba fumar marihuana, salir de fiesta y pasar un buen rato”, un cambio repentino la alertó. La actriz aseguró que su hijo comenzó a comportarse de una manera inesperada y preocupante. “Se descompuso tan rápido que supe que algo no estaba bien, y sabía que tenía algo que ver con lo que estaba haciendo en internet”, explicó. Sin entrar en detalles profundos, señaló a TikTok como una de las plataformas que él frecuentaba con mayor intensidad. “Hubo un cambio en él que fue tan rápido”, insistió.

Según narró, ese período coincidió con la intención de Leandro de regresar a rehabilitación. Ya había pasado por un proceso anteriormente, pero la experiencia previa había sido tan negativa que le dificultaba dar el siguiente paso. Aun así, era consciente de que necesitaba apoyo profesional. “Él quería ayuda. Sabía que estaba sobrepasado. No creo ni siquiera que entendiera por qué. Creo que estuvo expuesto a drogas mucho más fuertes de las que conocía”, lamentó.

Días después del fallecimiento de Leandro, Drena, quien lo tuvo con su expareja Carlos “Mare” Rodríguez, denunció públicamente que su hijo había adquirido pastillas adulteradas con fentanilo. En un emotivo mensaje en Instagram, aseguró que quienes se las vendieron sabían que estaban contaminadas.

En octubre de este año, casi dos años después de la tragedia, las autoridades anunciaron la captura de cinco personas relacionadas con el caso. Sin embargo, los arrestos no generaron consuelo para Drena. Para ella, el proceso es “muy extraño” y profundamente “agridulce”. “Espero que haya justicia. Si vas a vender drogas a jóvenes, no importa si las hiciste o si sabías o no: estás tomando un riesgo. No estoy interesada en arruinar la vida de un joven de 24 años”, señaló con firmeza.

El informe del médico forense reveló que Leandro murió tras una intoxicación causada por una combinación altamente tóxica de fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína, un cóctel mortal que se ha vuelto cada vez más común en el mercado ilegal de drogas en Estados Unidos.

Más allá de la investigación criminal, Drena también relató lo devastador que fue ver cómo la historia de su hijo se convertía en contenido viral. “Fue doloroso y violento escuchar los comentarios horribles de la gente. Pero parte de mí pensó: ‘Él no será un titular cruel. Haré que sepan quién era este chico, y también sobre todos los padres que están perdiendo a sus hijos’”, recordó.

La actriz también habló sobre la relación entre Leandro y su abuelo, Robert De Niro, quien pudo ejercer su rol familiar sin el peso de su fama. Lo describió como “un alma pura”. Para Drena, su hijo se convirtió en un pilar emocional fundamental: “Éramos extremadamente cercanos, porque realmente era la primera vez en mi vida que podía tener una identidad que no tuviera que ver con mi padre”.

Como respuesta al dolor, Drena y su famoso padre crearon este año la Fundación Leandro De Niro Rodríguez, con el propósito de brindar apoyo a jóvenes y familias afectadas por la crisis del fentanilo. Un acto que, según ella, le permite transformar su duelo en un legado para otros.