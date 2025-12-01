James Cameron lanza crítica contra las películas de Netflix: “No deberían competir en los Oscar”

Uno de los directores más influyentes de Hollywood y autor de éxitos como Titanic y Avatar, volvió a generar debate al asegurar que las producciones de Netflix no deberían ser consideradas para los Premios Óscar.

Sus declaraciones, realizadas durante una conversación en el pódcast The Town With Matthew Belloni, surgieron justo cuando la industria discute la posibilidad de que la plataforma de streaming adquiera Warner Bros. Discovery, una operación que James Cameron calificó como alarmante.

El cineasta canadiense, cuya cinta Avatar: Fire And Ash llegará a las salas en diciembre, fue interrogado por Matthew Belloni sobre el avance de Netflix en negociaciones con compañías como Comcast y Paramount. Cameron expresó su deseo de que Paramount se mantenga independiente, pero advirtió que una eventual compra de Warner Bros. Por parte del gigante del streaming sería, según sus palabras, “un desastre”.

La conversación tomó un giro más crítico cuando Belloni mencionó declaraciones previas de Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, quien ha sostenido públicamente que “las películas en salas están muertas”. Pese a afirmar esto, Sarandos ha prometido que, en caso de adquirir Warner Bros., continuaría estrenando películas en cines, intentando calmar las inquietudes de los estudios tradicionales.

Cameron, sin embargo, desestimó esa promesa. El director fue tajante al afirmar que se trata de “una carnada para ingenuos”, al considerar que la plataforma solo busca cumplir lo mínimo para mantener sus aspiraciones en la temporada de premios. Según explicó, dar una exhibición de pocos días no tiene nada que ver con el modelo cinematográfico que históricamente ha sostenido la industria. “La película se estrenará una semana o diez días. Seremos considerados para el Oscar. Verás, creo que eso es fundamentalmente pésimo”, criticó.

Para el creador de Avatar, el cine depende de ser exhibido en una sala oscura y en pantallas gigantes, no de un lanzamiento corto que responde únicamente a requisitos administrativos. Su juicio sobre el estado actual de los Oscar fue igualmente contundente: “Los Premios de la Academia no significan nada para mí si no significan cine”. De acuerdo con Cameron, la Academia ha permitido que la definición de “película” se distorsione, y considera que las producciones diseñadas para consumo doméstico no deberían competir en igualdad de condiciones.

Al ser consultado directamente sobre la elegibilidad de los filmes de Netflix, Cameron fue claro: no deberían competir. Solo haría una excepción si se modifica por completo el modelo de estrenos de la plataforma. Para él, una película debería aspirar a una nominación únicamente si tiene proyección en al menos 2.000 salas durante un mes completo, una regla que en su época marcaba la frontera entre los lanzamientos de estudio y las producciones independientes.

Aunque Netflix ha logrado posicionar varias cintas en la carrera por el Oscar, ninguna ha logrado ganar el premio a Mejor Película. La primera en competir fue Roma, de Alfonso Cuarón, en 2019, seguida por El Irlandés, El Juicio de los 7 de Chicago, El Poder del Perro y Emilia Pérez. A pesar de no conseguir el galardón principal, ha tenido victorias destacadas: Cuarón y Jane Campion ganaron el Óscar a Mejor Dirección por Roma y El Poder del Perro.

Para la próxima temporada, títulos como Frankenstein, Train Dreams y Jay Kelly aparecen entre las posibles contendientes de Netflix. Todas tuvieron estrenos breves en salas antes de llegar al streaming, una estrategia que la compañía repite año tras año para cumplir los requisitos mínimos de la Academia.

Mientras tanto, Cameron continúa siendo una de las figuras centrales dentro de los Oscar. Ganó tres premios por Titanic en 1998, y sus obras Avatar y Avatar: The Way of Water han competido en múltiples categorías en diferentes ediciones.

Su postura, sin embargo, permanece firme: Cameron defiende que el cine debe vivirse en la pantalla grande y teme que la expansión del streaming diluya una tradición que considera esencial para el arte cinematográfico.