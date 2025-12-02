Bad Bunny anuncia inclusión de lenguaje de señas en su show del Super Bowl 2026

El espectáculo de medio tiempo promete ser uno de los más innovadores de la historia, no solo por la presencia del boricua como artista principal, sino porque será la primera vez que un show de ese nivel incorpore un programa multilingüe de lenguaje de señas, incluyendo el lenguaje de signos puertorriqueño.

La propuesta estará dirigida por la artista puertorriqueña Celimar Rivera Cosme, reconocida intérprete sorda parcial que ganó visibilidad internacional en 2022 tras su trabajo durante el concierto Un Verano Sin Ti. Su participación marca otro hito cultural para Puerto Rico, al situar a profesionales del lenguaje de señas en el corazón de uno de los espectáculos más vistos del mundo.

El anuncio fue publicado por el San Francisco Chronicle, que confirmó que el compromiso de accesibilidad será clave para la presentación del 8 de febrero de 2026, la cual se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, en California. Según el medio, por primera vez se implementará un sistema de interpretación en señas que integrará varios idiomas, lo que permitirá que comunidades sordas de diferentes regiones experimenten el espectáculo en su idioma visual. El reporte adelantó que se tratará de un programa “que incluirá el lenguaje de signos puertorriqueño”.

La NFL reveló un elenco musical de alto calibre para abrir la ceremonia antes del show de Bad Bunny. Siguiendo la tradición del Super Bowl, varios artistas nominados y ganadores de premios Grammy serán los encargados de interpretar los himnos previos:

Charlie Puth cantará el himno nacional de los Estados Unidos.

Brandi Carlile interpretará America the Beautiful.

Coco Jones dará voz al himno Lift Every Voice and Sing.

A esto se suma un equipo de intérpretes de señas seleccionado especialmente para el evento. Fred Beam será responsable de traducir en señas tanto el himno nacional como Lift Every Voice and Sing, mientras que Julian Ortiz interpretará en lenguaje de señas America the Beautiful. Todas estas presentaciones servirán de antesala al espectáculo principal encabezado por Bad Bunny.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, también romperá otro récord: será el primer artista latino en presentarse en solitario en un show de medio tiempo del Super Bowl. La noticia, anunciada en septiembre de 2025, generó una reacción inmediata. Por un lado, recibió aplausos masivos de fanáticos y figuras del entretenimiento; por otro, fue blanco de críticas de sectores conservadores, incluido el expresidente estadounidense Donald Trump y algunos de sus seguidores, quienes han cuestionado su música y sus posturas sobre inmigración y derechos LGBTQ+.

A pesar de las controversias, Bad Bunny reafirmó que su mirada está puesta en representar a su gente y elevar la cultura latina frente a los millones de espectadores que cada año sintonizan el evento. En una entrevista para Zane Lowe y Ebro Darden en el Halftime Headliner Special de Apple Music, expresó: “Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, por Puerto Rico y por toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien”.

La incorporación del lenguaje de señas al espectáculo de Bad Bunny marca un precedente relevante para la industria del entretenimiento. La NFL, tradicionalmente criticada por la falta de formatos más accesibles, apuesta ahora por integrar recursos inclusivos que permitan que más público disfrute plenamente el evento.

Para muchos especialistas en cultura y accesibilidad, este paso podría abrir la puerta a que otros megaespectáculos desde ceremonias musicales hasta entregas de premios adopten programas similares, integrando a las comunidades sordas como parte fundamental de la experiencia.

Con un show que combina representación latina, innovación artística y compromiso con la inclusión, el Super Bowl 2026 ya se perfila como uno de los eventos más comentados del año. Y Bad Bunny, una vez más, como una figura que continúa transformando la música, el entretenimiento y la cultura global.