Robo de película: Hombre se traga joya de lujo inspirada en James Bond y complica caso policial

El caso ha sorprendido tanto a las autoridades como al público, no solo por lo inusual del método delictivo, sino también porque la policía aún espera recuperar la joya “ por medios naturales”.

Un episodio digno del universo cinematográfico ocurrió en pleno centro de Auckland, Nueva Zelanda, cuando un hombre de 32 años fue detenido tras, presuntamente, tragarse un exclusivo colgante Fabergé de edición especial, una pieza valorada en más de 33,500 dólares neozelandeses.

El incidente tuvo lugar en Partridge Jewellers, una prestigiosa joyería ubicada en el corazón de la ciudad. De acuerdo con la información citada por The Guardian, el personal del establecimiento dio aviso a las autoridades luego de observar que un cliente había tomado el costoso colgante y, de manera inesperada, se lo había tragado.

“El equipo de patrulla del centro de la ciudad respondió en minutos, arrestando al hombre dentro de la tienda”, explicó el comandante de área Grae Anderson, quien confirmó la rápida intervención policial.

Documentos judiciales revisados por medios británicos detallan que el sospechoso fue formalmente imputado el 29 de noviembre por el presunto hurto del Fabergé x 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise Locket, una pieza creada como homenaje directo al universo de James Bond y, específicamente, a la película Octopussy de 1983.

La valiosa pieza forma parte de una serie extremadamente limitada de solo 50 unidades en todo el mundo. Su elaboración responde al estilo opulento y minucioso que caracteriza a la histórica casa Fabergé: está confeccionada en oro amarillo de 18 quilates, recubierta con esmalte verde guilloché y adornada con sesenta diamantes blancos junto a quince zafiros azules de corte preciso.

En su interior, la joya esconde un detalle especialmente apreciado por los coleccionistas: una miniatura de un pulpo, también fabricado en oro de 18 quilates y con ojos de diamantes negros, un guiño directo a la trama del filme protagonizado por Roger Moore. La pieza mide aproximadamente 3.3 pulgadas y suele exhibirse sobre un soporte especial dentro de la joyería, donde atrae la atención de fanáticos de Bond y de amantes del lujo artesanal.

Tras su detención, el hombre fue sometido a una evaluación médica, según reportó The Telegraph. Desde entonces, permanece bajo vigilancia constante mientras las autoridades esperan que “la naturaleza haga lo suyo” y la pieza pueda ser recuperada. Debido a que la joya aún no ha aparecido, la policía no ha difundido imágenes recientes del artículo.

La prensa local también reveló que el acusado tiene antecedentes por incidentes previos. El 12 de noviembre habría robado un iPad en la misma joyería, y al día siguiente se le señaló por sustraer arena para gatos y un tratamiento antipulgas, valorados en cerca de 100 dólares neozelandeses, en una vivienda. El individuo permanece en prisión preventiva y deberá presentarse nuevamente ante los tribunales el 8 de diciembre.

El llamativo episodio ha reavivado el interés por los objetos exclusivos inspirados en 007, un terreno donde convergen artesanía de élite, lujo y referencias cinematográficas.

En octubre de 2024, por ejemplo, CNN informó sobre el Rolls-Royce Phantom Goldfinger, un vehículo único creado para conmemorar los 60 años de la película Goldfinger. Este automóvil personalizado incluye detalles en oro macizo, gadgets ocultos y referencias directas a la saga, como un palo de golf dorado escondido en el maletero, así como mapas de Fort Knox y del Furka Pass incrustados en oro. La fabricación del vehículo tomó tres años y hoy pertenece a un coleccionista anónimo.