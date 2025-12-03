Dave Coulier, actor de 'Full House', enfrenta un nuevo cáncer tras superar un linfoma

La enfermedad fue detectada en octubre, durante un chequeo rutinario y una tomografía por emisión de positrones (PET scan), según explicó ante la audiencia.

Dave Coulier, recordado por su icónico papel en Full House, atraviesa nuevamente una batalla médica. El actor de 65 años reveló en el programa Today de NBC que fue diagnosticado con carcinoma escamoso p16, un tipo de cáncer de cabeza y cuello, apenas meses después de anunciar su recuperación del linfoma no Hodgkin en estadio 3.

“Totalmente no relacionado con el cáncer anterior que tuve”, aseguró Coulier, dejando claro que este nuevo diagnóstico, ubicado en la base de su lengua, no tenía vínculo con su lucha previa contra el linfoma. El actor insistió en que consultó a sus médicos para asegurarse, obteniendo la misma respuesta contundente: “Totalmente no relacionado”.

Actualmente, Coulier debe completar 35 sesiones de radiación, con fecha prevista de finalización el 31 de diciembre. Aunque el tratamiento es exigente, el actor mantiene una perspectiva optimista, señalando que el carcinoma escamoso p16 presenta un porcentaje de éxito notable: “El pronóstico es muy bueno para el carcinoma escamoso p16. Tiene una tasa de curabilidad de más del 90%. Pero lo que realmente me salvó la vida, Craig, fue la detección temprana, no solo la primera vez sino también la segunda”, afirmó.

Con ese mismo énfasis, el actor envió un mensaje a la audiencia: “Espero que se estén realizando sus controles. Espero que sus colonoscopias, exámenes de mama y de próstata, les salvarán la vida”.

Los especialistas que atienden a Coulier le explicaron que este tipo de cáncer podría estar vinculado al virus del papiloma humano (HPV), posiblemente adquirido décadas atrás. Aunque la mayoría de las personas portan el virus, no todas desarrollan tumores relacionados.

Te puede interesar: Millie Bobby Brown confirma su nuevo nombre legal ¿Por qué lo cambió?

Te puede interesar: Sean 'Diddy' Combs arremete contra 50 Cent y Netflix por 'material robado' en documental

En noviembre de 2024, Coulier compartió con People cómo recorrió su primer proceso oncológico. Inicialmente, una infección respiratoria se transformó en inflamación de ganglios linfáticos, lo que derivó en estudios y finalmente en el diagnóstico de linfoma no Hodgkin en estadio 3.

“Ha sido una montaña rusa realmente rápida de experiencias”, confesó. Y detalló cómo afectó a su esposa Melissa: “Observé cómo esas palabras afectaron a mi esposa Melissa y pensé, ‘voy a ser fuerte durante esto, no solo por mí, sino también por ella’”.

El cáncer era un tema dolorosamente familiar para el actor: “Perdí a mi madre por cáncer de mama. Perdí a mi hermana Sharon por cáncer de mama, tenía 36 años. Perdí a mi sobrina Shannon, tenía 29 años”, recordó.

En la misma entrevista, reveló que su hermana mayor, Karen, también estaba en tratamiento en ese momento: “Vi lo que esas mujeres de mi familia soportaron y pensé que, si podía ser tan solo una mínima parte de lo fuertes que fueron ellas, iba a estar bien”.

En marzo, Coulier profundizó en los estragos físicos del tratamiento en una entrevista con Parade: “Los síntomas empeoraban con cada tratamiento. Comenzó a aparecer neuropatía, que nunca había tenido”, explicó.

Añadió que: “Las náuseas aumentaron. El mareo aumentó. Lo que llaman ‘quimio-cerebro’ aumentó. Mis días activos se hicieron menos frecuentes”.

Melissa, su esposa, también relató los momentos más duros: “Después de la quinta ronda de quimio, él decía: ‘No sé si puedo volver a hacer esto’. Estaba preparado para cualquiera de los dos escenarios. Si muero, muero. Si puedo quedarme aquí, genial. Eso quiero”.

Con el reciente diagnóstico de carcinoma escamoso p16, Coulier inició la radiación de inmediato: “El médico dijo que el pronóstico es bueno, pero vamos a empezar la radiación inmediatamente. Es algo diferente que la quimioterapia. No se siente tan agresiva, pero sigue teniendo efectos secundarios”, comentó en NBC.

Además, anunció la creación de AwareMarket, una plataforma digital centrada en productos libres de tóxicos y bienestar holístico. Según explicó, la idea nació durante su quimioterapia, cuando decidió eliminar de su entorno elementos potencialmente dañinos.

El actor ha convertido su experiencia en un llamado a la acción: “Cuídense mucho, porque hay mucho por lo que vivir. Si eso significa hablar con sus médicos o hacerse una mamografía, un examen de mama o una colonoscopia, puede marcar una gran diferencia en su vida”.

Con dos diagnósticos oncológicos en menos de un año y un pronóstico favorable, Dave Coulier continúa apostando por la prevención, la fuerza emocional y la esperanza.