Millie Bobby Brown confirma su nuevo nombre legal ¿Por qué lo cambió?

Una de las actrices jóvenes más influyentes de Hollywood y protagonista de Stranger Things , confirmó que ha cambiado oficialmente su nombre legal tras casarse con Jake Bongiovi.

La artista británica, reconocida mundialmente desde su infancia, reveló que ahora se llama Millie Bonnie Bongiovi, dejando atrás tanto “Bobby” como “Brown”. El ajuste de identidad se realizó 18 meses después de su boda, celebrada en mayo de 2023.

La noticia salió a la luz durante una dinámica pública en la que Brown participó junto a su compañero de reparto Noah Schnapp. En medio del juego, Schnapp intentó adivinar el nombre completo de la actriz, proponiendo alternativas como “Millie Bonnie Brown” y “Millie Bonnie Bongiovi Brown”. La intérprete lo corrigió de inmediato y aclaró: “Deja a Bobby [y] deja a Brown. Solo es Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo”. Con esa frase, la actriz de 21 años oficializó el nuevo nombre que refleja su vida matrimonial.

Brown y Bongiovi, quienes sostuvieron un noviazgo de tres años antes de dar el “sí”, celebraron una ceremonia privada en mayo de 2023 y organizaron un segundo evento íntimo en Italia cuatro meses después. En esa ocasión, Brown lució cuatro vestidos diferentes, compartiendo imágenes del festejo con un mensaje dedicado a su esposo: “Por siempre y para siempre, tu esposa”.

En agosto, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar la adopción de una niña. A través de un comunicado conjunto expresaron: “Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”. El mensaje cerraba con una frase breve pero significativa: “Y entonces quedaron tres”. Aunque no han revelado públicamente el nombre de su hija, observadores notaron que Brown fue fotografiada con un teléfono cuyo estuche contenía las letras “R”, “W” y “B”, posibles iniciales vinculadas a la identidad familiar.

Pese a la expectación mediática, la actriz dejó claro que la privacidad de su hija es una prioridad absoluta. En declaraciones a la prensa recalcó: “Para mí es muy importante protegerla hasta que sea lo suficientemente mayor como para decidir si quiere compartir su historia”. Aseguró que ella y Bongiovi comparten la decisión de mantener la vida de la pequeña lejos del foco público: proteger su intimidad significa evitar cualquier exposición no consensuada.

Brown también ha expresado abiertamente su ilusión por formar una familia grande. En una conversación anterior explicó: “Quiero una familia grande; yo soy una de cuatro hermanos y él también. Somos 50-50 en todo”. En esa misma línea, dedicó unas palabras de admiración a su esposo: “Por eso estoy tan agradecida de tenerlo como compañero en esta vida: es el papá más increíble”.

Durante la promoción de la temporada final de Stranger Things, Brown reveló además que Noah Schnapp su amigo cercano desde 2016 fue elegido como padrino de su hija. La decisión, basada en años de confianza, refleja la estrecha conexión del elenco fuera del set. En tono afectuoso, la actriz comentó: “Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”, refiriéndose también a su compañera Sadie Sink.

Brown relató que su círculo íntimo recibió a la niña con cariño inmediato: “Todos se transforman en versiones mucho más suaves y tiernas cuando están con ella. Sale a la luz una voz de bebé que ni siquiera sabía que tenían”.

Por su parte, Schnapp describió la experiencia como profundamente significativa: “Es sinceramente la mayor alegría”. El actor también aprovechó para recordar todo lo que han vivido juntos desde su adolescencia, destacando con emoción: “Me resulta increíble verla crecer, pasar de ser una joven ingenua y divertida a casarse y ser madre. Me siento muy orgulloso de ella”.

Con su nuevo nombre legal, una familia en crecimiento y el cierre de una era en Stranger Things, Millie Bonnie Bongiovi abre un capítulo marcado por la madurez, el afecto y la determinación de proteger lo que más ama.