Florinda Meza confiesa el momento exacto en que Chespirito decidió amarla

A once años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva revelación sobre el inicio de su romance con el creador de El Chavo del 8.

La actriz y productora decidió abrir su corazón desde Chile, país que según explicó marcó para siempre el destino de ambos. Su mensaje, publicado en Instagram, no solo rindió homenaje a la memoria del comediante, sino que también aportó una versión distinta al relato que durante décadas ha generado debate y especulación.

El vínculo sentimental entre Meza y Gómez Bolaños ha sido objeto de controversia desde los años setenta. Las preguntas han acompañado por décadas al público latinoamericano: ¿Chespirito le fue infiel a su esposa, Graciela Fernández? ¿Cómo y cuándo descubrió Graciela la relación? ¿Hubo un ultimátum por parte de Florinda Meza? Estas interrogantes han sido alimentadas por múltiples testimonios, rumores y dramatizaciones televisivas.

Te puede interesar: Jennifer Lopez deslumbra en una fastuosa boda en India con show privado de $2 millones

La versión más conocida se difundió recientemente en la bioserie Sin querer queriendo, escrita por dos de los hijos de Gómez Bolaños. Allí se cuenta que la relación comenzó en circunstancias tensas: primero en Acapulco, durante la filmación del episodio Las vacaciones del Chavo, cuando Florinda habría dado un ultimátum; y luego en la Ciudad de México, donde supuestamente Graciela Fernández descubrió el romance y expulsó a Roberto de su hogar.

Sin embargo, Florinda Meza ofreció ahora un matiz que reconfigura los hechos. Desde Santiago de Chile, expresó: “Estoy en Santiago de Chile, hoy precisamente se cumplen 11 años de que la forma física de mi Rober se fue… pero ha seguido vivo en el amor de todos ustedes y en mi amor”, un mensaje que dio paso a un emotivo recuerdo sobre la relación que compartieron durante casi cuatro décadas.

Luego añadió un mensaje directo a Gómez Bolaños, como si hablara con él: “Mi Rober, estoy en Chile, te he extrañado mucho, cada día te sigo extrañando, te seguiré extrañando. Y sé que estás aquí conmigo, justamente hoy aquí en Chile, donde hace 50 años se tomó la decisión de que seríamos el uno para el otro”.

La afirmación contiene un detalle clave que, según ella, no se había contado con exactitud: “Fue un 12 de octubre, el 12 de octubre de 1977”.

Este dato que ella misma subraya introduce una diferencia significativa respecto a lo mostrado en la bioserie. Si la fecha es correcta, implica que el romance comenzó oficialmente cuando Chespirito aún estaba casado con Graciela Fernández, pero también que no se trató de una imposición o un ultimátum, sino de una decisión conjunta tomada entre ambos lejos del set y fuera de la versión dramatizada.

Te puede interesar: Influencer fitness muere tras peligroso reto de aumento de peso

La declaración de Florinda vuelve a encender el debate sobre uno de los capítulos más sensibles en la vida personal del comediante. Aunque el público conocía desde hace décadas que la relación inició antes del divorcio, la actriz nunca había señalado de manera tan precisa el día, el lugar ni las circunstancias en que ambos reconocieron que querían estar juntos.

Su mensaje también se enmarca en un homenaje íntimo. Para ella, la fecha no solo recuerda los 11 años desde la partida física de Gómez Bolaños, sino también cinco décadas desde que ambos tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. La elección de Santiago de Chile como escenario para revelarlo agrega un elemento simbólico que sus seguidores rápidamente destacaron.

Con este testimonio, Florinda Meza aporta una pieza nueva al rompecabezas histórico de su relación con Chespirito. Aunque difícilmente cierre el debate, sí ofrece una versión más personal y directa, una mirada íntima que ella asegura haber guardado durante medio siglo. Su relato, teñido de nostalgia, vuelve a recordar que la historia de amor más comentada del universo de El Chavo aún tiene capítulos por contarse.