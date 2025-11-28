Jennifer Lopez deslumbra en una fastuosa boda en India con show privado de $2 millones

La espectacularidad y el lujo volvieron a cruzarse con el mundo del entretenimiento gracias a la artista, quien viajó a Udaipur, India, para protagonizar una de las celebraciones nupciales más opulentas del año.

La estrella estadounidense fue contratada para amenizar la boda de Netra Mantena, heredera de un imperio farmacéutico, y Vamsi Gadiraju, un destacado empresario tecnológico, en un evento que reunió a poderosas familias de Estados Unidos y el sur de Asia.

El enlace, que según The Independent figuró entre los acontecimientos sociales más exclusivos del calendario, unió a dos dinastías empresariales. Ella, hija de Rama Raju Mantena, presidente y CEO de Ingenus Pharmaceuticals (Orlando), y él, cofundador y director de tecnología de Superorder, una prestigiosa plataforma de software con sede en Nueva York. Con semejante contexto, la pareja organizó una celebración de tres días marcada por el exceso, la sofisticación y una lista de invitados de alto perfil.

En ese escenario, Jennifer Lopez se convirtió en el centro absoluto de atención. La cantante, actriz y productora ofreció un show privado que incluyó múltiples cambios de vestuario, coreografías elaboradas y una producción visual que rivalizó con cualquier espectáculo de Las Vegas. Videos difundidos en redes sociales muestran a la artista de 55 años interpretando éxitos como “Save Me Tonight” y “Get Right”, mientras lucía un bodiesuit dorado incrustado de pedrería y, más adelante, un conjunto negro diseñado para uno de los números más enérgicos de la noche.

Te puede interesar: Miss Haití denuncia que Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída “Fue aterrador”

De acuerdo con The Independent, Lopez habría recibido 2 millones de dólares por su presentación, una cifra que refuerza la magnitud del evento y el interés de la pareja Mantena–Gadiraju por elevar la fiesta a estándares internacionales.

Pero el momento más emotivo llegó cuando la artista, copa de champaña en mano, dedicó un mensaje especial a los recién casados y sus invitados. Ante la multitud, expresó: “Que estas familias permanezcan unidas en este hermoso día, y que Dios nos bendiga a todos”, palabras que generaron aplausos y sellaron su participación como uno de los momentos más memorables de la celebración.

La boda, realizada del 21 al 23 de noviembre, combinó tradiciones del sur de Asia con elementos de lujo contemporáneo. Las ceremonias incluyeron recepciones temáticas, espectáculos de danza, banquetes multiculturales y un despliegue arquitectónico digno de un festival internacional. Y Jennifer Lopez no fue la única superestrella presente: según The Times of India, importantes figuras de Bollywood también participaron en la cartelera de presentaciones, entre ellas Ranveer Singh, Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Varun Dhawan y Janhvi Kapoor.

Te puede interesar: Scarlett Johansson estelarizará la reinvención de ‘El exorcista’

Este tipo de bodas donde la extravagancia es protagonista y la presencia de artistas globales se convierte en sello distintivo se ha vuelto cada vez más habitual entre familias de élite del sur de Asia. La tendencia quedó clara el año pasado con la boda del heredero Anant Ambani y Radhika Merchant, un evento que atrajo la atención mediática internacional gracias a presentaciones de Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, Luis Fonsi y Rema.

La unión Mantena–Gadiraju sigue el mismo camino: espectáculos internacionales, lujo desbordado, invitados de renombre y un presupuesto aparentemente ilimitado. En ese universo de ostentación, Jennifer Lopez reafirmó su estatus como una de las artistas más solicitadas del planeta, capaz de convertir cualquier evento privado en una experiencia digna de titulares globales.