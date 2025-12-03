Polémica por estatua de Luciano Pavarotti atrapada en una pista de hielo de Italia

La escena, difundida ampliamente en redes sociales, generó indignación entre ciudadanos, fans del artista y figuras públicas, obligando a las autoridades locales a pronunciarse y asumir responsabilidades.

La ciudad italiana de Pesaro enfrenta una ola de críticas nacionales tras la polémica instalación de su pista de hielo navideña, que dejó la estatua del legendario tenor Luciano Pavarotti parcialmente cubierta por hielo y rodeada de paneles transparentes.

La figura de bronce, inaugurada apenas este año en la plaza principal de Pesaro, terminó “congelada” hasta las rodillas luego del montaje de la pista, lo que muchos interpretaron como una falta de respeto hacia la memoria del reconocido cantante. La primera reacción pública llegó de la persona más cercana a su legado: Nicoletta Mantovani, viuda de Pavarotti, quien criticó duramente la decisión del municipio.

Mantovani declaró a los medios italianos sentirse “enojada y disgustada” por el escenario en el que quedó la estatua, y añadió una frase que resonó en todo el país: “Jamás habría esperado que una ciudad permitiera este trato a la memoria de una persona que hizo grande a Italia en el mundo”. Sus palabras encendieron aún más el debate y pusieron al municipio bajo escrutinio público.

Ante la creciente controversia, el alcalde Andrea Biancani ofreció disculpas oficiales y reconoció que la intervención municipal no fue la adecuada. En sus declaraciones, aseguró que “se cometió un error” y que la intención nunca fue generar una imagen que pudiera interpretarse como ofensiva.

La situación se agravó debido a una publicación previa del propio alcalde. Antes de la inauguración de la pista, Biancani compartió en redes sociales una imagen editada donde la estatua aparecía “jugando hockey”, acompañada del hashtag #DaiUnCinqueAPavarotti (“Dale un cinco a Pavarotti”). Lo que se pretendía como un gesto humorístico terminó multiplicando las críticas y alimentando la percepción de que la memoria del artista había sido banalizada.

La escultura, de tamaño real, había sido develada en abril de 2024 en un acto solemne al que asistieron Mantovani y Alice, hija del tenor. Para Pesaro, la obra tiene un valor simbólico importante: Pavarotti poseía allí una villa, era ciudadano honorario y visitaba la ciudad con frecuencia durante sus vacaciones. Además, la estatua fue concebida como un reconocimiento a esa relación especial entre el tenor y la comunidad.

Sin embargo, apenas unos meses después de su inauguración, la pieza se encuentra en el centro de una discusión pública sobre la responsabilidad cultural, el valor de los espacios patrimoniales y la planificación de eventos navideños que comprometen monumentos recientes.

Residentes responden con un cartel: “Pesaro ha amado a Luciano, lo ama y lo amará siempre”

Aunque las críticas dominaron la conversación pública, un grupo de habitantes de Pesaro decidió expresar su desacuerdo con las declaraciones de Mantovani. Antes de la apertura oficial de la pista de patinaje, instalaron un cartel en la plaza para defender la iniciativa local y aclarar su intención.

El mensaje, dirigido directamente a la viuda del tenor, decía: “Querida Nicoletta… Ninguna falta de respeto. El maestro estaría feliz de estar entre niños que se divierten. Pesaro ha amado a Luciano, lo ama y lo amará siempre… sin buscar otros amores!!!! #NoToquenaPesaro”

El cartel abrió un nuevo capítulo en la controversia, dividiendo opiniones entre quienes consideran la instalación un homenaje lúdico y quienes ven en la escena una falta de sensibilidad hacia el legado cultural del artista.

La discusión en Pesaro no solo gira en torno a la estatua congelada. El caso ha reactivado un debate nacional sobre cómo las ciudades italianas administran su patrimonio artístico, cómo equilibran tradición y modernidad, y hasta qué punto las celebraciones públicas deben intervenir en espacios simbólicos.

Mientras el municipio evalúa medidas para evitar que situaciones similares se repitan, la estatua de Pavarotti continúa en el centro de la conversación, convertida involuntariamente en protagonista de uno de los escándalos culturales más comentados del inicio de la temporada navideña en Italia.