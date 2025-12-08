Lele Pons revela el gran consejo que le dio Shakira: 'Mi hija durmió en sus brazos'

La artista colombiana, en medio de su apretada agenda, se tomó un tiempo para conocer a la pequeña Eloísa.

La aparición de la influencer en una reciente alfombra roja en Ciudad de México dejó algo más que flashes y poses para las cámaras.

Pons un retrato íntimo de una nueva etapa en su vida, marcada por la llegada de su primera hija, Eloísa, y por una reinvención profesional que avanza con fuerza. A sus 29 años, la creadora venezolana vive una etapa de plenitud que combina maternidad, crecimiento artístico y vínculos entrañables con figuras de talla mundial como Shakira.

“Cierro este año de lo más feliz, con mi bebé, es que definitivamente la maternidad cambia tu vida por completo. A mí me encanta ser mamá, atender a mi hija”, expresó con una ternura evidente. Para Lele, la llegada de Eloísa reorganizó su mundo y le dio un nuevo sentido a cada detalle cotidiano. Lo que antes era parte de una rutina acelerada se convirtió ahora en pequeños momentos de valor incalculable.

Su esposo, el cantante Guaynaa, también ha experimentado esta transformación. Pons lo describe con humor y dulzura: “A él también le cambió la vida porque ya tiene al amor de su vida”. La pareja vive esta nueva etapa como un equipo que se adapta, crece y se permite aprender en el camino.

Aunque su visita a México estuvo marcada por una agenda apretada, Lele se dio tiempo para hablar de los nuevos rumbos que quiere tomar en su carrera. La creadora digital que conquistó Vine con su humor vertiginoso ahora mira hacia un horizonte completamente distinto: “Para 2026 vienen proyectos relacionados con el cine, series, ese tipo de producciones. Mi meta es dirigir, y lo que haré tiene que ver con las plataformas de streaming”. La frase no deja dudas: Pons está lista para evolucionar de creadora a directora, asumiendo roles más complejos detrás de cámaras.

Entre las sorpresas que rodean su maternidad y su proceso creativo destaca la visita de una figura que marcó su vida de manera especial: Shakira.

La artista colombiana, en medio de su apretada agenda, se tomó un tiempo para conocer a la pequeña Eloísa. “Ella ya conoció a mi hija, hasta se durmió en sus brazos. Fue maravilloso porque ella es la persona más humilde; imagínate, tiene tantas cosas en agenda y se toma un tiempo para ir a verme, a conocer a la bebé”, relató Pons, visiblemente emocionada.

Además de ese gesto inolvidable, Shakira le dejó un consejo que Lele atesora como una brújula para esta etapa: “Shakira me aconsejó que disfrutara cada momento porque el tiempo pasa muy rápido”. Una frase simple, pero poderosa, que resuena profundamente en quienes atraviesan la maternidad por primera vez.

Lele reconoce que la experiencia la ha transformado a nivel personal: “Con la maternidad he aprendido que ahora no se trata de mí, lo más importante en mi vida es ella”. Sin embargo, esa entrega total también trae consigo desafíos, especialmente cuando debe viajar por trabajo. “Me siento muy mal cuando tengo que viajar a trabajar. Pero mi mamá, mis tíos, Guaynaa, están acompañando todo el tiempo”, comentó, agradecida por tener una red familiar sólida que mantiene a su hija rodeada de cariño.

Su historia es la de una mujer acostumbrada a reinventarse. Desde Caracas hasta Miami, desde Vine hasta la música, y ahora desde los escenarios hasta la dirección audiovisual, Pons ha demostrado que su carrera está en constante reinvención. Con éxitos musicales como Dicen, Celoso y Se te nota, y con un matrimonio que también se convirtió en un motor creativo, su vida profesional sigue creciendo.

Pero en esta etapa, más que hablar como una estrella global, Lele habla como madre. Una madre que sueña, aprende, se desvela, se emociona y que, entre luces y aplausos, encuentra en Eloísa su verdadero centro.