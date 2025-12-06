Los Jonas Brothers rompen el silencio sobre sus anillos de castidad en la adolescencia

A casi veinte años de haber irrumpido en la industria musical bajo el paraguas de Disney, los Jonas Brothers están revisitando uno de los capítulos más incómodos de su ascenso a la fama: el interés obsesivo de los medios por su vida íntima y, en particular, por los anillos de pureza que llevaban en su juventud.

Durante mediados de los años 2000, cuando el trío firmó con Hollywood Records y comenzó a dominar las listas juveniles, la conversación pública no se limitaba a su música. Los tabloides rastreaban sus romances desde Taylor Swift hasta Demi Lovato, Miley Cyrus o Selena Gomez mientras insistían en formular preguntas invasivas sobre los accesorios que usaban como símbolo de abstinencia sexual, siguiendo una práctica de la comunidad religiosa en la que crecieron.

Joe Jonas recuerda ese escrutinio como algo difícil de comprender incluso en aquel momento. “Había mucho interés en nuestra vida sexual durante nuestros años de adolescentes, lo cual era extraño”, dijo a Variety. Nick coincidió y calificó esa cobertura como inapropiada: “No creo que las mismas conversaciones intrusivas sobre adolescentes famosos serían toleradas ahora”, afirmó, subrayando cómo han cambiado los estándares en torno a la privacidad de figuras jóvenes.

Joe amplió esta reflexión en el pódcast Podcrushed, conducido por Penn Badgley, donde explicó que la tradición de los anillos de pureza era algo cotidiano en su comunidad: “Era lo que todos de nuestra edad hacían a los 10, 11 años”, recordó. Pero, según él, fueron los medios quienes convirtieron ese detalle en un punto de morbo. “Una persona en una entrevista cuando tienes 15 o 16 años te preguntaba sobre eso y tú pensabas: ‘No quiero hablar de esto’. Y luego decían: ‘Bueno, voy a escribir que ustedes están en un culto’”, relató Joe. Nick añadió que interrogar a un menor de 14 años sobre su vida sexual es algo que hoy “estaría completamente fuera de los límites”.

Esa etapa, marcada por comentarios y titulares que hoy serían inaceptables, dejó huella en los músicos. Aun así, Joe reconoce que el revuelo alrededor de sus anillos pudo haber impulsado un cambio cultural: “Si fuimos una pequeña parte de corregir el curso y evitar que la gente se interese tanto en la vida sexual de adolescentes, entonces me alegra que hayamos pasado por lo que pasamos. Pero sí, fue una época bizarra”, afirmó.

El crecimiento personal que hoy les permite hablar con distancia sobre su adolescencia vino acompañado de crisis. En 2013, cuando la banda vivía uno de sus mejores momentos comerciales, anunciaron su separación. Para Kevin, la pausa coincidió con un descubrimiento emocional profundo: “Me di cuenta de que estaba lidiando con depresión y ansiedad… Mi esposa me sacó de ese lugar”, confesó en Variety, refiriéndose al impacto que tuvo su paternidad en su salud mental y su proceso de redefinir prioridades.

Te puede interesar: Bad Bunny vuelve a dominar Spotify en 2025 y desplaza a Taylor Swift del primer lugar global

Te puede interesar: Miss Universo 2025, Fátima Bosch, convierte su TDAH en una misión global: 'Elegí creer en mí'

Aunque muchos seguidores pensaron que el regreso jamás ocurriría, en febrero de 2019 la banda sorprendió con su reunificación. Su sencillo “Sucker” entró directamente al número uno del Billboard Hot 100, un logro histórico que marcó un renacer rotundo para su carrera.

Dos décadas después de su debut, los Jonas Brothers viven un momento de estabilidad creativa y relevancia pública. En agosto de 2025 lanzaron su séptimo álbum, Greetings From Your Hometown, seguido en noviembre por el estreno en Disney+ de su película navideña A Very Jonas Christmas. El 3 de diciembre recibieron uno de los homenajes más emblemáticos de Hollywood: la impresión de huellas en el TCL Chinese Theatre, un honor reservado a figuras con impacto cultural significativo.

Lejos de la presión adolescente, los Jonas Brothers hablan hoy con claridad sobre una época marcada por la invasión a su intimidad, pero también por la resiliencia que los llevó a convertirse en una de las bandas pop más longevas de su generación.