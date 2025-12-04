Miss Universo 2025, Fátima Bosch, convierte su TDAH en una misión global: “Elegí creer en mí”

Su historia personal, marcada por el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), se ha convertido en el eje de su plataforma pública.

La nueva Miss Universo, Fátima Bosch, no solo acapara titulares por su reciente coronación en la edición número 74 del certamen. A sus 25 años, la mexicana originaria de Tabasco se ha propuesto usar su reinado para abrir conversaciones urgentes sobre salud mental, neurodiversidad y la importancia de crear entornos educativos más inclusivos.

Aunque su triunfo llegó acompañado de debates y controversias alrededor del concurso y de uno de sus propietarios, Bosch ha preferido centrar la atención en un mensaje que considera fundamental: demostrar que una condición neurodivergente no es un límite, sino una forma distinta de experimentar el mundo. “Crecí siendo una niña neurodivergente ya que nací con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad”, recordó al hablar de sus primeros años.

La modelo compartió que su infancia estuvo marcada por la incomprensión. En la escuela primaria, sus maestras intentaban canalizar su energía de formas poco convencionales. “Cuando yo estaba chica y estaba en primaria las maestras me mandaban a darle que si el papel de baño casi casi a la directora y me traían en friega todo el día para que agotara mi energía, y cosas muy chistosas”, contó. Después añadió con honestidad: “Esa es la historia chistosa que yo me cuento porque la realidad es que fue una situación muy difícil para mí”.

Bosch explicó que la falta de herramientas educativas para atender a estudiantes neurodivergentes dejó huellas emocionales profundas. “Tristemente a los niños que nacen con una condición neurodivergente la escuela no los apoya y no pone los sistemas necesarios para poder desarrollar las habilidades que estos niños tienen, entonces creces pensando que eres un inútil, que eres insuficiente”, dijo. Su testimonio es contundente: “Todas las noches llegaba a mi casa y lloraba porque una niña de ocho años pensaba que si no podía con la primaria no iba a poder con la secundaria y cómo iba a poder con la prepa, menos la universidad”.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Contra las expectativas, logró ingresar a la universidad que soñaba y completar sus estudios. “Logré entrar a la universidad que siempre quise, pasé el examen de admisión y hoy soy licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda porque elegí creer en mí aunque nadie más lo hacía”, afirmó con orgullo.

Hoy, desde la plataforma global de Miss Universo, Bosch asegura tener un propósito claro. “Por eso hoy mi misión es clara: convertirme en ese modelo a seguir, no solo para las personas que se identifican conmigo, sino para todos aquellos que en algún punto sintieron que su autenticidad era mucho o era poco”, expresó tras recibir la corona.

Para comprender lo que implica la neurodiversidad, la psicóloga Euri Vargas ofreció una explicación reciente en el programa La mesa caliente (Telemundo). Según detalló, el cerebro de una persona neurodivergente “no procesa la información de la misma manera como lo hace un cerebro neurotípico. Procesa, siente y todo lo organiza de manera distinta. Pero no es una enfermedad, no hay nada malo con eso; simplemente el mundo lo ves diferente”.

Vargas recordó que existen múltiples diagnósticos dentro del espectro neurodivergente, entre ellos el TDAH y el trastorno del espectro autista. Sobre el TDAH, señaló: “En el déficit de atención e hiperactividad la persona se desconcentra fácilmente, puede perder la motivación fácilmente… A veces pensamos que está deprimido y no, es que tiene el déficit de atención e hiperactividad”. Y añadió un mensaje poderoso: “Sí es una persona inteligente y sí puede procesar toda la información, solamente que a veces el mundo no está preparado para este tipo de personas”.