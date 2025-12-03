Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometen tras cuatro años de noviazgo

La artista inicia una etapa decisiva en su vida sentimental: la superestrella del pop está oficialmente comprometida con el músico, consolidando una relación que se ha mantenido sólida y discreta desde 2021.

La noticia, confirmada por Us Weekly el 2 de diciembre, llega después de semanas de especulación alimentadas por su reciente aparición conjunta en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles, donde el anillo de la cantante se convirtió en el centro de todas las miradas.

La artista Miley Cyrus de 33 años, posó con un elegante look negro junto a Morando, de 27 años, en un gesto estilístico coordinado que dejó en segundo plano lo que realmente llamó la atención de sus seguidores: un anillo de diamante en su dedo anular izquierdo. Aunque los rumores comenzaron a circular casi de inmediato, medios como Page Six ya habían insinuado la posibilidad del compromiso antes de la confirmación oficial.

De acuerdo con fuentes citadas por Us Weekly, la propuesta ocurrió a inicios de noviembre. Este detalle encajó con pistas que la propia cantante dejó ver días antes en sus redes sociales. El 23 de noviembre, cuando compartió fotografías en blanco y negro celebrando su cumpleaños número 33, el icónico anillo ya estaba presente, aunque pasó inadvertido para muchos.

En ese post, Cyrus escribió: “33 ya está ardiendo brillante gracias a la calidez de sus dulces deseos de cumpleaños. Todo lo que quiero este año son más risas con las personas que me dan estas pequeñas líneas de sonrisa que empiezan a aparecer. Los amo”.

Con la confirmación del compromiso, también se conoció el origen del anillo. Francesca Consulting, representante de la prestigiosa joyera Jacquie Achie, reveló que la pieza fue diseñada por ella: un diamante cushion cut engastado en una banda de oro amarillo de 14 quilates, un diseño clásico que refleja la estética elegante que Cyrus ha adoptado en los últimos años.

La noticia tomó aún más fuerza cuando Dan Morando, padre de Maxx, supuestamente compartió una fotografía de la mano de la cantante luciendo el anillo. La imagen, acompañada de una felicitación para la pareja, fue posteriormente borrada, pero llegó a filtrarse gracias a capturas difundidas por PopCrave en X.

La historia de amor entre Cyrus y Morando comenzó en el verano de 2021, cuando se conocieron en una cita a ciegas. Sobre ese encuentro, la cantante contó entre risas a British Vogue en 2023: “Bueno, fue ciega para mí y no tanto para él. Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”.

Su relación se hizo pública meses después, cuando en enero de 2022 fueron vistos compartiendo un momento muy cercano durante el especial Miley’s New Year’s Eve Party. Aquella noche, la cantante interpretó “You”, una balada que muchos fans asociaron directamente con Morando por su sentimentalismo y vulnerabilidad.

Aunque la pareja ha optado por mantener un perfil bajo, Cyrus ha dejado escapar algunos detalles íntimos que evidencian su química. En el pódcast Sorry We’re Cyrus, bromeó sobre la etapa que Morando afrontaba al cumplir 27 años: “Ese fue un gran año para mí… justo cuando empecé a darle la vuelta a mi vida”.

También ha atribuido su compatibilidad a la astrología, un tema que la artista suele mencionar con humor. En una conversación previa, señaló: “Él es Escorpio, y también su abuelo. Eso es lo que lo hace tan cool: puede picar. Los Escorpio son muy cool, parecen unos angelitos… hasta que de pronto te das cuenta de que tienen aguijón. No podría estar con alguien que no pique. Ya estaría acabado hace rato”.

El compromiso simboliza un renacer emocional para Cyrus, quien vivió una relación marcada por altibajos durante una década con el actor Liam Hemsworth, con quien estuvo casada entre 2018 y 2020. Ahora, con una nueva estabilidad y un romance que ha crecido lejos del ruido mediático, la cantante parece preparada para escribir un nuevo capítulo junto a Morando, una relación construida con paciencia, complicidad y un toque de destino.