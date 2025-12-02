Superluna Fría 2025: origen, cómo verla y a qué hora apreciarla desde Panamá

Con su característico brillo invernal y su simbolismo tradicional, este evento promete convertirse en uno de los espectáculos celestes más fotografiados del cierre de 2025.

La última gran cita astronómica del año llega este jueves 4 de diciembre de 2025, cuando el firmamento se iluminará con la esperada Superluna Fría, un fenómeno que no solo marca el cierre del calendario lunar, sino que también será la última superluna del año.

La Luna alcanzará su máxima iluminación a las 6:14 p. m. EST, momento que coincide con su aproximación más cercana a la Tierra durante su órbita elíptica. Este acercamiento, conocido como perigeo, provoca que se perciba más grande y luminosa que de costumbre. La NASA lo explica así: “‘Superluna’ no es un término astronómico oficial, pero normalmente se usa para describir una luna llena que se encuentra al menos dentro del 90% del perigeo”.

El nombre “Luna Fría” (Cold Moon) proviene de antiguas tradiciones de pueblos nativos norteamericanos, particularmente de la tribu Mohawk. Ellos utilizaban las fases lunares para marcar el paso de las estaciones y asociaron esta luna de diciembre con las temperaturas más duras del invierno.

También es conocida como Luna de las Noches Largas, ya que aparece cerca del solsticio de invierno, el periodo con mayor duración de oscuridad en el hemisferio norte. Esto hace que se mantenga visible más horas en el cielo nocturno respecto a otras lunas llenas del año.

En la esfera espiritual, diciembre suele interpretarse como una etapa de introspección y recogimiento; por eso algunas tradiciones modernas consideran que esta luna simboliza un ciclo de renovación interna.

La Superluna Fría será la tercera superluna consecutiva de 2025, siguiendo a la Luna de la Cosecha del 7 de octubre y a la Luna del Castor del 5 de noviembre. Cuando una luna llena ocurre en el perigeo, puede verse hasta un 14% más grande y 30% más brillante que una luna llena habitual, aunque la NASA advierte que la diferencia visual puede ser sutil.

El fenómeno se producirá cuando la Luna ascienda por el horizonte noreste. Desde ese instante podrá apreciarse a simple vista, sin necesidad de instrumentos especializados, aunque binoculares o telescopios pueden resaltar detalles de su superficie.

El fotógrafo de la NASA, Bill Ingalls, ofrece una recomendación clave para capturarla: “No cometas el error de fotografiar la luna sola. Piensa en cómo hacer que la imagen sea creativa: incluye algún elemento terrestre, como un punto de referencia local”.

También agrega: “No obtendrás una luna gigantesca, pero sí una toma panorámica interesante. Si estás en una ciudad, aprovecha los edificios y la luz urbana”.

¿A qué hora ver la Luna Fría desde Panamá?

Panamá se encuentra en hora EST, por lo que la Superluna Fría alcanzará su punto máximo también a las 6:14 p. m. del jueves 4 de diciembre (hora de Panamá).

La Luna comenzará a elevarse desde el horizonte este aproximadamente una hora antes, por lo que se podrá comenzar a observar desde el atardecer.

Idealmente, busque un sitio con vista despejada playas, miradores, colinas o zonas sin contaminación lumínica para disfrutarla en su mayor esplendor.

Horarios de referencia en Estados Unidos

EST: 18:14

CST: 17:14

MST: 16:14

PST: 15:14

Si desea seguir los eventos lunares, marque desde ya el 3 de enero de 2026, cuando aparecerá la primera luna llena del año: la Luna de Lobo, asociada tradicionalmente a los aullidos nocturnos que dominan los paisajes invernales del hemisferio norte.