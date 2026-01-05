Venezuela: Panamá reafirma en el Consejo de Seguridad su rechazo al régimen y exige respeto a la voluntad popular

Eloy Alfaro, embajador de Panamá, hizo un llamado urgente a la liberación inmediata de todos los presos políticos , tanto venezolanos como extranjeros, que se mantienen privados de libertad.

Durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante permanente de Panamá, Eloy Alfaro, reiteró el compromiso del país con los principios del multilateralismo, el respeto al derecho internacional, la no intervención y la Carta de las Naciones Unidas como base fundamental para la convivencia pacífica entre los Estados.

En su discurso, Alfaro se refirió a la situación que atraviesa Venezuela, señalando que el país sudamericano enfrenta un escenario marcado por el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas. En ese contexto, reafirmó la posición oficial de Panamá al dejar claro que no reconoce ni reconocerá a un régimen de carácter autoritario e ilegítimo.

“El futuro de Venezuela no puede construirse al margen de la voluntad de su pueblo”, subrayó el diplomático panameño, al insistir en que el poder político debe emanar exclusivamente del mandato ciudadano.

Asimismo, hizo un llamado urgente a la liberación inmediata de todos los presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, que se mantienen privados de libertad. Alfaro exigió que se garantice su integridad física y jurídica, así como el pleno respeto a los derechos humanos, incluida la libertad de expresión.

“Desde este momento debe exigirse que todos los presos políticos que se mantienen secuestrados sean liberados sin demoras. Su integridad debe ser garantizada, así como la libertad de expresión y el respeto inequívoco a los derechos humanos”, expresó ante el organismo internacional.

En representación de Panamá, Alfaro hizo un llamado firme a que el futuro inmediato de Venezuela sea plenamente democrático, recordando que la soberanía reside en el pueblo. “El poder emana del pueblo. El pueblo, el verdadero soberano, ya habló en las urnas”, afirmó.

Recordó que en julio del 2024, resultó vencedor el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Asimismo, recordó que María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora con el 93 % de los votos en octubre de 2023, fue impedida de participar como candidata por el régimen.

El diplomático destacó que, lejos de debilitarse, la popularidad de González Urrutia y Machado ha aumentado en los últimos meses, incluso entre sectores policiales y militares, y subrayó que el gobierno electo cuenta con equipos y planes de trabajo listos para garantizar una transición ordenada, orientada al restablecimiento del Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la recuperación de la confianza institucional.

En ese contexto, Alfaro recordó que Panamá custodia las actas electorales que acreditan de manera fehaciente la victoria del presidente electo, como testimonio del derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su destino político. Afirmó que reconocer a una autoridad distinta equivaldría a legitimar un fraude electoral y normalizar el autoritarismo, socavando el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad democrática.

“Cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo, como Delcy Rodríguez, constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina”, advirtió Alfaro ante el organismo internacional.

El representante panameño subrayó que toda salida política debe ser pacífica, democrática y liderada por los venezolanos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas y mecanismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Alertó que las transiciones meramente nominales tienden a prolongar los conflictos, incrementar los flujos migratorios y profundizar la inestabilidad regional.

Panamá, dijo, será solidaria con un proceso de transición estrictamente limitado en el tiempo, cuyo único objetivo sea crear las condiciones para el ejercicio efectivo de la libre determinación del pueblo venezolano, sin preservar las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones.

“Como país que recuperó su democracia y su soberanía, Panamá afirma con claridad que no puede haber paz sin legitimidad, ni legitimidad sin democracia, y que toda democracia se sustenta en el respeto a la voluntad popular”, concluyó Alfaro, al reafirmar que el país continuará contribuyendo desde el Consejo de Seguridad a los esfuerzos colectivos para preservar la paz, fortalecer la democracia y promover soluciones legítimas y sostenibles, ancladas en el derecho internacional.