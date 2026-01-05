Venezuela | Parlamento reelige en su presidencia a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina

Los parlamentarios coreaban la consigna en el inicio de la sesión en el Palacio Legislativo, donde los nuevos diputados jurarán para un nuevo período de cinco años.

venezuela/El Parlamento de Venezuela reeligió el lunes a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, como jefe del Poder Legislativo durante la instalación de la nueva directiva.

El parlamentario es también principal negociador del gobierno. Fue escogido para un nuevo periodo por mayoría en el Parlamento, controlado por el oficialismo.

Su hermana Delcy Rodríguez era la vicepresidenta del depuesto mandatario Nicolás Maduro y asumió el poder de forma temporal por 90 días.

La mayoría chavista en el nuevo Parlamento de Venezuela, que se instaló este lunes, gritó "¡vamos Nico!" en apoyo a Nicolás Maduro, el presidente depuesto en una operación militar de Estados Unidos.

Los parlamentarios coreaban la consigna en el inicio de la sesión en el Palacio Legislativo, donde los nuevos diputados juraron para un nuevo período de cinco años.

La alianza de partidos que apoyan a Maduro tiene mayoría absoluta en el Parlamento con 256 de un total de 285 diputados.

"Ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del gobierno de Estados Unidos en un ataque bárbaro, artero y cobarde, de corte fascista", dijo el oficialista Fernando Soto Rojas, director de debates por ser el legislador de más edad.

"El imperialismo yanqui (es el) enemigo principal y fundamental del pueblo venezolano, de la región y del mundo", añadió. "El señor Trump pretende ser fiscal, juez y policía del mundo. Desde la Venezuela bolivariana, les decimos: "No podrán".

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en un tribunal federal en Nueva York.

Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina por un período de 90 días. Su hermano, Jorge Rodríguez, presidió el Parlamento en el período anterior y analistas estiman que será ratificado en el cargo.

El "vamos Nico" fue una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición y Estados Unidos.

Los diputados aplaudieron la entrada de Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro y diputado reelecto.