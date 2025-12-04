Bad Bunny vuelve a dominar Spotify en 2025 y desplaza a Taylor Swift del primer lugar global

Bad Bunny recuperó este año el liderazgo como el artista más escuchado del mundo en Spotify, tras registrar cerca de 20.000 millones de reproducciones y posicionar su álbum Debí tirar más fotos como el lanzamiento más exitoso de la plataforma. El puertorriqueño, que nunca salió del top 5 global en los últimos años, vuelve así a ocupar el puesto número uno en un ranking marcado por la hegemonía del género urbano y la consolidación del español como idioma dominante en la música internacional.

El ascenso del puertorriqueño rompe la racha de dos años consecutivos en los que Taylor Swift había liderado el listado mundial. Ahora, la artista estadounidense aparece en el segundo lugar, un cambio que refleja, según explica Melanie Parejo, directora de Música de Spotify para el sur y este de Europa, el “continuo dominio de artistas de habla hispana y del género urbano”. Para la ejecutiva, este fenómeno no es una sorpresa: “No es novedad, sin embargo, la tendencia sigue en alza desde hace ya muchos años”.

En los cinco primeros puestos globales se mantienen nombres habituales: The Weeknd, Drake y Billie Eilish, quienes refuerzan la presencia de figuras anglo en medio del ascenso latino. Aun así, no estaba asegurado que Bad Bunny retuviera la corona. Swift arrasó con su álbum The Life of a Showgirl y el éxito viral The Fate of Ophelia, que le valieron múltiples récords durante 2025. Parejo puntualiza que hay un detalle clave en la comparación: “Es verdad que no es lo mismo, porque el álbum del puertorriqueño salió en la primera semana del año, mientras que el de la norteamericana se publicó a principios de octubre. Pero hablamos de dos titanes que sí son capaces de darle la vuelta a la tortilla, tanto ella como él”.

Entre los discos más escuchados del año siguen KPop Demon Hunters, banda sonora de la película homónima, Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, SOS Deluxe: LANA de SZA y Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter. El álbum de Swift, pese a su impacto mediático, no logró entrar en el top 10.

En cuanto a canciones, la competencia fue igual de intensa. Aunque el tema DtMF de Bad Bunny roza las 1.200 millones de reproducciones, solo alcanzó el quinto lugar. El puesto número uno fue para Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, una balada que superó las 2.000 millones de reproducciones, impulsada por su presencia masiva en TikTok. Completan el podio Birds of a Feather de Billie Eilish, APT de Rosé y Bruno Mars, y Ordinary de Alex Warren.

En España, el impacto del puertorriqueño fue igual de contundente: volvió a ser el artista más escuchado del país y logró llenar 12 estadios, con más de 600.000 entradas vendidas. Según Parejo, incluso en años sin álbum, como ocurrió en 2023, su presencia en los listados es prácticamente inevitable. Cuatro canciones de su nuevo disco se posicionaron entre las diez más reproducidas: Veldá, Baile inolvidable, Nuevayol y DtMF.

El dominio latino también se reflejó en la escena española: ocho de los diez artistas más escuchados del país son de origen latinoamericano, incluidos Myke Towers, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora y Dei V. Solo Karol G rompió la hegemonía masculina como la cantante femenina más escuchada.

En el extranjero, el español más reproducido volvió a ser Rels B, seguido por Quevedo y Enrique Iglesias, manteniéndose este último como un clásico del top global. Entre las canciones españolas con mayor alcance internacional destacan Cuando no era cantante, YO y TÚ y TU VAS SIN (fav).

Aunque este año ninguna mujer encabezó los rankings globales, Parejo insiste en que 2025 “ha sido un año muy potente para las mujeres”. Cita, por ejemplo, a Rosalía, cuyo álbum Lux se convirtió el 7 de noviembre en el disco más escuchado en un solo día por una artista hispanohablante en Spotify: “Va como una bala”, afirma.

Desde hoy, los usuarios ya pueden ver su Spotify Wrapped 2025, el esperado resumen que, como cada año, revela quiénes dominaron sus audífonos. Y todo indica que Bad Bunny volverá a aparecer en millones de pantallas.