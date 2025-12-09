Sylvester Stallone preocupa a fans al aparecer con bastón durante homenaje en Washington

El legendario Sylvester Stallone, ícono del cine de acción y protagonista de franquicias como Rocky y Rambo, asistió a los Kennedy Center Honors en Washington, donde recibió un homenaje por su trayectoria. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su discurso ni su presencia en la gala, sino el hecho de que caminó apoyado en un bastón, un detalle que desató especulaciones sobre su estado de salud.

A sus 79 años, Stallone apareció en la alfombra roja vestido con un impecable esmoquin y con la medalla oficial del reconocimiento colgada al cuello. A su lado estuvo su esposa, Jennifer Flavin, quien lo acompañó mientras avanzaba de manera pausada, apoyándose en un elegante bastón negro con mango dorado. Aunque el actor se mostró sonriente y conversó animadamente con otros homenajeados, su desplazamiento fue visiblemente más lento que en años anteriores.

La escena sorprendió especialmente porque, pese a su edad, Stallone siempre ha proyectado una imagen vigorosa. No obstante, su aparición confirmó lo que él mismo ha relatado durante décadas: su cuerpo ha sufrido las consecuencias de una carrera marcada por acrobacias extremas y la decisión de realizar personalmente la mayoría de las escenas de riesgo.

La historia de lesiones de Stallone es ampliamente conocida. En diversas entrevistas, el actor ha explicado que su entrega absoluta al realismo en pantalla le pasó factura física. Entre los incidentes más comentados se encuentran un desgarro del músculo pectoral durante el rodaje de Rocky II, fisuras en la columna vertebral en producciones posteriores y un episodio particularmente grave en Rocky IV, donde el impacto de Dolph Lundgren en una escena de combate lo envió directamente al hospital.

Sin embargo, uno de los momentos más críticos ocurrió en 2010 durante la filmación de Los indestructibles. Stallone, empeñado en mantener la autenticidad de las escenas, insistió en grabar una secuencia de sometimiento físico junto al luchador Steve Austin. La repetición de la toma derivó en una caída que provocó una fractura de cuello, dislocaciones en ambos hombros y daños permanentes en la columna. La recuperación fue ardua, requiriendo la colocación de una placa metálica y siete operaciones mayores de espalda. En palabras del propio actor, citadas por Daily Mail: “Nunca me he recuperado del todo”.

Te puede interesar: Kim Cattrall celebra su cuarta boda a los 69 años: así fue la ceremonia con Russell Thomas

Te puede interesar: La Casa de Papel | Extraditan a José Martínez Gómez, el criminal que la serie de Netflix

El desgaste físico también ha sido visible para su familia. Su hija Scarlet comentó en el reality The Family Stallone, de Paramount+, que han visto durante años cómo el actor lidia con dolores crónicos. Jennifer Flavin, por su parte, relató en el mismo programa que cada cirugía significó momentos de profunda angustia, con la esperanza constante de que alguna lograra aliviar por completo el sufrimiento de su esposo.

El veterano intérprete ha utilizado en varias ocasiones su experiencia personal para advertir a jóvenes actores sobre los riesgos de negarse a usar dobles de acción. Su mensaje ha sido reiterado: priorizar la salud por encima del heroísmo cinematográfico. Aun así, en Hollywood continúa siendo reconocido por su compromiso extremo con la autenticidad física de sus personajes.

La ceremonia en Washington reunió a personalidades del espectáculo como Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss de KISS, además de Gloria Gaynor, George Strait y Michael Crawford. Para Stallone, recibir el honor significó un momento especial. En declaraciones para The Hollywood Reporter, describió la distinción como “estar en el ojo del huracán” y aseguró sentirse “profundamente agradecido” por el reconocimiento a su trayectoria.

Según Daily Mail, a pesar de la preocupación inicial que causó su bastón, el actor mantuvo el ánimo durante todo el fin de semana, asistiendo también a la recepción oficial del Departamento de Estado.

El evento fue conducido por el presidente Donald Trump, quien elogió a los homenajeados y los describió como “legendarios de muchas formas”, destacando su aporte al arte y la cultura. Durante la ceremonia, Trump citó a Rocky Balboa para subrayar la perseverancia, afirmando: “Muestran que hay que seguir avanzando, solo seguir avanzando”.