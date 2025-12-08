La Casa de Papel | Extraditan a José Martínez Gómez, el criminal que la serie de Netflix

El histórico delincuente español cuya vida inspiró la creación del personaje de El Profesor en la exitosa producción, enfrenta nuevamente a la justicia.

Esta vez, no por el legendario robo al Banco Central de Barcelona, sino por un grave caso de narcotráfico en Perú. Las autoridades españolas confirmaron que Martínez fue extraditado a Lima, donde será procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, un cargo que puede alcanzar penas de hasta 25 años de prisión.

Según el reporte oficial, Martínez llegó a la capital peruana el pasado viernes, bajo fuerte custodia de agentes de Interpol. Tras su arribo, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial. Con esta extradición se reabre un caso que llevaba más de una década pendiente: una orden de captura emitida en 2009 relacionada con un operativo antidrogas ocurrido en 2008.

EXTRADITAN A PERÚ A 'EL RUBIO', SUPUESTO ORIGEN REAL DEL “PROFESOR” DE LA CASA DE PAPEL



Llega a Lima el español José Martínez Gómez, extraditado desde España, para enfrentar cargos de tráfico de drogas agravado.🚁👮‍♂️💼 #NoticiasPeru #Justicia https://t.co/xQMhidNR7b — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) December 4, 2025

La figura de José Juan Martínez Gómez, conocido como El Rubio, ocupa un lugar particular en la historia criminal de España. Fue él el cerebro detrás del robo al Banco Central de Barcelona en mayo de 1981, un asalto que marcó un antes y un después en la crónica policial del país. Aquella madrugada, Martínez lideró a once hombres encapuchados armados con fusiles y granadas, quienes irrumpieron en el banco y tomaron como rehenes a más de 300 personas. El operativo duró 37 horas, hasta que un francotirador del GEOS logró intervenir y facilitar la detención de nueve de los doce ladrones.

Por estos hechos, Martínez Gómez fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de robo con violencia, toma de rehenes, asociación ilícita, lesiones y porte de armas. Este episodio, cargado de tensión y estrategia, fue la base que inspiró la premisa de La Casa de Papel: un grupo de delincuentes organizados, una operación meticulosa y un líder brillante capaz de diseñar un plan al detalle. La producción de Netflix tomó ese antecedente para dar vida al icónico personaje de El Profesor, la mente maestra que conquistó al público alrededor del mundo.

Te puede interesar: Doble tragedia: muere mujer en accidente vial y luego su esposo al enterarse del fallecimiento

Te puede interesar: Paulina Rubio enfrenta 'mala racha por brujería' según vidente

Tras su salida de prisión en España y décadas después del asalto, Martínez volvió a estar en la mira de las autoridades, esta vez en Perú. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el 20 de junio de 2008 agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) interceptaron dos maletas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En su interior hallaron 10,5 kilogramos de alcaloide de cocaína, ocultos entre productos comestibles peruanos. Según la Interpol, el equipaje estaba registrado a nombre de José Martínez Gómez y tenía como destino final Italia.

Las investigaciones peruanas concluyeron que Martínez habría viajado al país con la finalidad de transportar droga al extranjero, motivo por el cual se emitió en 2009 la orden de captura internacional que finalmente se hizo efectiva en 2024. Ahora, a sus 69 años, el hombre que inspiró una de las series más populares de Netflix deberá enfrentar un nuevo juicio.

La extradición de José Martínez Gómez no solo revive la historia de uno de los criminales más notorios de España, sino que también revela el alcance global de una carrera delictiva que no terminó con su primera condena. Aunque su pasado sirvió para construir una narrativa televisiva de fama internacional, su presente vuelve a estar marcado por procesos judiciales, esta vez en territorio peruano.