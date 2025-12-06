Doble tragedia: muere mujer en accidente vial y luego su esposo al enterarse del fallecimiento

La noche del miércoles dejó a la localidad de Muíños, en Ourense, marcada por una tragedia devastadora que cobró dos vidas en cuestión de minutos.

Una mujer de 51 años falleció en un choque frontal y, poco después, su esposo murió de un infarto al recibir la noticia en el propio lugar del siniestro. Las autoridades han confirmado que el conductor del otro vehículo implicado circulaba bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205, a la altura de Porqueirós, una vía con buenas condiciones de visibilidad, según precisó la Guardia Civil. La víctima regresaba a su hogar tras finalizar su jornada laboral en una residencia cuando su Citroën Saxo fue impactado de frente por una furgoneta Opel Combo. La colisión fue provocada por la invasión del carril contrario por parte de la camioneta.

Posteriormente, los agentes confirmaron que el responsable del vehículo mixto conducía en estado de embriaguez. En la primera prueba de alcoholemia dio una tasa de 0,64 mg/l, mientras que en la segunda marcó 0,58 mg/l. Ambos resultados superan ampliamente el límite permitido. El conductor fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) con lesiones leves.

La mujer quedó atrapada en el interior de su coche debido al fuerte impacto. Para su excarcelación fue necesaria la intervención coordinada de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico. A pesar de los esfuerzos de los equipos especializados, no fue posible salvar su vida. La víctima, vecina de Requiás, perdió la vida en el lugar.

Poco después, su esposo llegó hasta la zona del accidente, visiblemente afectado. Al recibir la confirmación de que su esposa había fallecido, entró en un estado de shock que derivó en un paro cardíaco fulminante. De acuerdo con lo que explicaron a EFE fuentes de la Guardia Civil, “el marido de la conductora del Saxo, cuando llegó al lugar del siniestro y recibió la noticia de su fallecimiento, sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte”. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación durante un largo periodo, sin éxito.

El escenario dejó a los equipos de emergencia ante un doble drama humano. El matrimonio, que tenía un hijo, perdió la vida con apenas minutos de diferencia, en un hecho que conmocionó tanto a los presentes como a los habitantes de la zona. El impacto emocional se sumó a la gravedad del suceso, un caso donde la conducción bajo los efectos del alcohol vuelve a ser la causa central.

Te puede interesar: Bad Bunny vuelve a dominar Spotify en 2025 y desplaza a Taylor Swift del primer lugar global

Te puede interesar: Miss Universo 2025, Fátima Bosch, convierte su TDAH en una misión global: 'Elegí creer en mí'

Por el momento, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Ourense ha asumido las diligencias correspondientes. La investigación se centrará en reconstruir la secuencia exacta del accidente, evaluar la responsabilidad penal del conductor ebrio y determinar las circunstancias que llevaron a la invasión del carril contrario.

El siniestro reabre el debate sobre la necesidad de reforzar las campañas de concientización sobre el consumo de alcohol al volante, especialmente en zonas rurales donde las distancias obligan a largos desplazamientos nocturnos. Las autoridades locales lamentaron la tragedia y recordaron la importancia de evitar este tipo de conductas que pueden desembocar en desenlaces irreparables.

Este doble fallecimiento deja a una comunidad sumida en el dolor y marca uno de los episodios más desgarradores registrados en la región en los últimos meses.