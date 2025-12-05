Paulina Rubio enfrenta 'mala racha por brujería' según vidente

La crisis que vive la artista continúa generando titulares y ahora suma un elemento inesperado: una supuesta brujería.

Así lo aseguró Mhoni Vidente, quien analizó el presente de la cantante a través de las cartas del tarot y ofreció un diagnóstico contundente sobre sus problemas personales y financieros. La astróloga no solo señaló el origen de la mala racha, sino que también dio recomendaciones puntuales para que “la Chica Dorada” pueda recuperar el equilibrio en su vida.

Durante su lectura, Mhoni fue directa al describir la situación de la artista: “La que se quedó sin casa, sin familia, sin esposo y sin dinero es… Paulina Rubio”, declaró. La frase resonó con fuerza, especialmente después de que se conociera que la cantante fue desalojada de su hogar tras no poder continuar pagando la hipoteca, un hecho que se reportó el pasado 3 de diciembre. La situación, explica la publicación, deriva en gran parte de los costos legales acumulados por sus disputas con sus exparejas Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” y Gerardo “Jerry” Bazúa.

Mhoni profundizó en la lectura señalando que, según las cartas, la raíz del problema es un estilo de vida desordenado que la alejó de la estabilidad personal y financiera. Mientras interpretaba el tarot, afirmó: “Ya le sacaron la casa, ya no pagó la hipoteca, pagando a los mugrosos esos con los que se casó”. Para la vidente, la trayectoria reciente de la cantante refleja decisiones complejas, especialmente tras la muerte de su madre, Susana Dosamantes, en 2022. Ese golpe emocional habría dejado a Rubio particularmente vulnerable. “Tienes que cuidar su patrimonio, porque ahora es ella sola, ya no tiene a su mamá ni a su papá”, alertó.

Pero la parte más llamativa de su análisis llegó cuando Mhoni aseguró haber identificado un factor energético que, a su juicio, también estaría afectando a la intérprete: brujería proveniente del pasado amoroso. Según la tarotista, Rubio habría sido blanco de energías negativas enviadas por personas cercanas a ella, particularmente una de sus exparejas. “Lo que tiene que hacer es quitarse la brujería que le hizo todo mundo. Se me hace que Colate la dejó hablando sola, no tanto el niño Jerry Bazúa, sino Colate”, afirmó Mhoni al revisar las cartas.

A pesar del tono crítico de su lectura, la astróloga también ofreció una serie de recomendaciones. En su opinión, Paulina Rubio debe reenfocar sus prioridades; el punto de partida, asegura, es fortalecer su rol como madre y construir desde allí un nuevo capítulo personal. Además, considera que su regreso a la música podría ser clave para dejar atrás la etapa turbulenta que vive.

La vidente invitó a la cantante a retomar sus raíces artísticas y reconectarse con el escenario. Entre sus sugerencias, incluso mencionó algo que ha generado controversia durante años: un reencuentro con Timbiriche. Mhoni fue clara al respecto: la cantante debería considerar por primera vez aquello que siempre ha rechazado.

La situación de Rubio, marcada recientemente por tensiones familiares, desafíos económicos y conflictos con sus exparejas, no es nueva para el público. Sin embargo, la lectura de Mhoni Vidente añade un componente esotérico que muchos seguidores interpretan como parte de la narrativa mediática que persigue a la intérprete desde hace décadas. Más allá de la naturaleza de estas afirmaciones, lo cierto es que Paulina Rubio atraviesa una de las etapas más complejas de su vida adulta.

Mientras las opiniones se dividen entre quienes creen en las interpretaciones de Mhoni y quienes las consideran parte del espectáculo mediático, la “Chica Dorada” continúa enfrentando los desafíos públicos y privados que hoy la tienen nuevamente en el centro de la conversación. Entre crisis financieras, disputas legales y la necesidad de reconstruirse emocionalmente tras la pérdida de su madre, su historia sigue evolucionando. El tiempo dirá si los consejos de la tarotista se convierten en parte del camino de recuperación de la artista o si, como en ocasiones anteriores, Paulina Rubio encontrará por sus propios medios la manera de reinventarse.