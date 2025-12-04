Desmayo en directo: Presentadora alarma a la audiencia durante transmisión de partido

Lo que debía ser una tranquila cobertura deportiva terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más comentados de la semana.

La reconocida presentadora británica Laura Woods, de 38 años, sufrió un desmayo en plena transmisión en vivo durante el partido amistoso entre Inglaterra y Ghana, celebrado en la ciudad portuaria de Southampton. El episodio, transmitido por ITV, generó preocupación inmediata entre los espectadores y el equipo de producción, obligando a una pausa inesperada y a la activación del protocolo de emergencia en el set.

De acuerdo con The Times, Woods encabezaba la apertura del programa cuando, en los primeros minutos de la emisión, comenzó a sentirse mal y colapsó justo antes de que la producción diera paso a la acción del partido. Sus compañeros de panel, el exfutbolista Ian Wright y la exjugadora Anita Asante, reaccionaron de inmediato para sostenerla mientras el director realizaba una transición urgente hacia la señal del encuentro. Minutos después, la cadena entró en una pausa comercial de cinco minutos mientras el equipo médico atendía a la presentadora detrás de cámaras.

Tras el corte publicitario, la conductora Katie Shanahan asumió la continuidad del programa y explicó brevemente la situación al aire. “Como probablemente habrán notado, no tenemos a la maravillosa Laura Woods porque acaba de enfermarse, pero está en muy buenas manos, así que estoy interviniendo en el último momento”, declaró Shanahan según la información publicada por The Times. La cadena mantuvo la cobertura del encuentro mientras se evaluaba el estado de salud de la presentadora.

Horas más tarde, Woods ofreció tranquilidad a sus seguidores a través de una actualización en Instagram, donde relató lo sucedido y agradeció la atención médica recibida. La periodista explicó que el desmayo fue provocado por un “virus” y aseguró que ya se encontraba en buenas condiciones tras ser atendida por paramédicos del hospital St. Mary’s. “Vaya, eso fue un poco raro”, escribió en la publicación. “Lo siento por preocupar a todos, estoy bien, los maravillosos paramédicos de [St. Mary’s] han dicho que probablemente sea un virus, solo necesito un poco de descanso e hidratación”.

La presentadora también aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente tanto al personal médico como a sus colegas del equipo deportivo de ITV, quienes actuaron con rapidez y discreción durante la emergencia. “Estoy realmente avergonzada de que eso haya pasado en la televisión, pero un gran agradecimiento a mis colegas de ITV que realmente me han cuidado esta noche. Y a Wrighty y Neets por sostenerme y lo siento de nuevo”, agregó Woods, refiriéndose con cariño a Wright y Asante.

El episodio ha generado un amplio debate entre espectadores y analistas televisivos sobre la presión que implica conducir programas en vivo, especialmente en coberturas deportivas de alto alcance. Aunque los desmayos en directo no son frecuentes, los especialistas señalan que las largas jornadas de trabajo, los cambios de clima y los virus estacionales pueden afectar incluso a los presentadores más experimentados.

A pesar del susto, el incidente no pasó a mayores y Woods se recupera en casa siguiendo las recomendaciones médicas. La audiencia ha expresado su apoyo masivo en redes sociales, destacando no solo su profesionalismo habitual, sino también la serenidad con la que comunicó su estado de salud tras el incidente.

ITV no ha confirmado si la presentadora retomará su labor inmediatamente en la siguiente transmisión deportiva, pero todo indica que su regreso dependerá del tiempo de descanso sugerido por los especialistas. Mientras tanto, su comunidad de seguidores, una de las más fieles dentro del periodismo deportivo británico, continúa enviándole mensajes de ánimo y pronta recuperación.