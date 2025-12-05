Polémica por chef que cocina pez payaso y provoca indignación en redes: 'No mates a Nemo'

La grabación, que se viralizó en pocos minutos, abrió un intenso debate sobre la ética culinaria, la percepción social de ciertas especies marinas y los límites entre entretenimiento y provocación.

Una nueva controversia gastronómica estalló en redes sociales tras la publicación de un video en el que el chef y creador de contenido andrejcooksfish muestra, paso a paso, la preparación de un plato elaborado con pez payaso común (Amphiprion ocellaris), especie ampliamente reconocida por su representación en la película de Disney Buscando a Nemo.

En el video, se observa al cocinero trabajando entre 15 y 20 ejemplares del pez payaso. Con precisión técnica, los abre en filetes estilo mariposa y utiliza agujas metálicas para mantener la forma del pescado durante el proceso de preparación. La escena, aunque común en técnicas de cocina oriental, generó un fuerte rechazo por parte de miles de usuarios que consideraron innecesario el uso de esta especie asociada a un símbolo cultural contemporáneo.

Antes de llevar los peces al fuego, el chef elabora dos bases de mayonesa como parte del montaje del plato: una de color negro, preparada con ajo negro y tinta de calamar, y otra de tono anaranjado, hecha con azafrán y pasta de tomate. A esto suma otro acompañamiento: un dip a base de queso crema, crème fraîche, ralladura de limón y cebolla de verdeo, formando una propuesta culinaria compleja y visualmente llamativa.

Como método de cocción, el chef opta por el matsukasa-yaki, una técnica japonesa que consiste en colocar el pescado con la piel hacia arriba sobre una rejilla y verter aceite a aproximadamente 220 °C para obtener una superficie crocante. El resultado final incluye un dip bautizado como “Nemo”, nombre que despertó aún más sensibilidad entre los espectadores, dado el vínculo emocional que el público tiene con este icónico personaje animado.

En medio de la preparación, el creador de contenido cita una de las frases más recordadas de la película: “Cuando la vida te da un golpe, ¿sabes qué tienes que hacer? Sigue nadando, nadando, nadando…nadando…”

El guiño cinematográfico, lejos de aportar ligereza, intensificó la polémica al reforzar la conexión directa entre el plato y la narrativa emocional que los usuarios asocian con Buscando a Nemo.

Tras su publicación, el video se llenó rápidamente de comentarios críticos que expresaban indignación y preocupación por la práctica mostrada. Entre las respuestas más destacadas se encuentran: “Estoy en contra de esto”, “¿No es ilegal?”, “Era necesario?”, “Los peces son amigos, no comida”.

Aunque algunos internautas argumentaron que el consumo del pez payaso no está prohibido y que se trata de una especie criada frecuentemente en acuarios o entornos controlados, la mayoría de las reacciones surgieron desde un lugar emocional. Para muchos, el simple hecho de ver al pez característico de Nemo en un plato resultó perturbador, sin importar si su uso es legal o comúnmente aceptado en otras culturas gastronómicas.

Otros usuarios defendieron la publicación afirmando que parte del rechazo proviene de la influencia de la cultura pop y no necesariamente de criterios ambientales o científicos. Aun así, la discusión continuó, alimentada por el contraste entre la técnica culinaria del chef y la fuerte carga simbólica que existe alrededor del pez payaso.

La polémica volvió a poner sobre la mesa un dilema recurrente: ¿deberían ciertas especies ser excluidas de la gastronomía debido a su significado cultural y emocional? Aunque no existe una regulación específica que prohíba el consumo de esta especie, el caso muestra cómo la percepción pública puede generar tensiones en torno al contenido gastronómico en redes sociales.

Por ahora, el chef no ha emitido declaraciones adicionales, pero el debate continúa creciendo, con opiniones divididas entre quienes defienden la libertad creativa en la cocina y quienes consideran que ciertos límites éticos deberían respetarse, especialmente cuando una especie está tan fuertemente asociada con un personaje que marcó a una generación.