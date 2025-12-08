Kim Cattrall celebra su cuarta boda a los 69 años: así fue la ceremonia con Russell Thomas

La icónica actriz, mundialmente recordada por dar vida a Samantha Jones en Sex and the City , acaba de escribir un nuevo capítulo en su vida personal.

A sus 69 años, la estrella británico-canadiense Kim Cattrall contrajo matrimonio por cuarta vez, esta vez con Russell Thomas, su pareja desde hace casi una década. La ceremonia, celebrada el 4 de diciembre de 2025, fue tan elegante como discreta, marcando una celebración completamente alejada de los grandes focos mediáticos.

El enlace tuvo lugar en el Chelsea Old Town Hall, un histórico edificio victoriano del oeste de Londres conocido por ser escenario de bodas de numerosas celebridades. Pese a su fama internacional, Cattrall decidió mantener su unión en la máxima intimidad: solo 12 invitados asistieron al enlace, todos ellos familiares y amigos cercanos. Esta elección dejó claro que, para la actriz, el objetivo era celebrar el amor desde la autenticidad y no desde el espectáculo.

Para este día tan especial, Cattrall apostó por un conjunto sobrio y sofisticado. Llevó un traje de Dior, acompañado de guantes de Cornelia James y un elegante sombrero diseñado a la medida por Philip Treacy, uno de los sombrereros más prestigiosos del Reino Unido. La estilista encargada de su look fue Patricia Treacy, su amiga y reconocida figura detrás del exitoso vestuario de Sex and the City. Cada detalle fue elegido para crear una imagen fiel al estilo elegante que ha caracterizado a la actriz a lo largo de su carrera.

Russell Thomas, de 55 años, mantuvo la línea clásica del evento al vestir un traje a medida de Richard James, dejando ver que la elegancia de ambos estaba perfectamente coordinada. Tal como sus allegados han descrito, el estilo de la boda reflejó exactamente lo que ambos buscaban: un ambiente íntimo, sobrio y profundamente significativo.

La relación entre Kim Cattrall y Russell Thomas comenzó en 2016, durante la participación de la actriz en el programa de radio de la BBC Woman’s Hour, donde Thomas trabajaba como ingeniero de audio. Tras el encuentro profesional, él decidió enviarle un mensaje directo por Twitter, dando inicio a una conversación que se transformó en una amistad cercana y, con el tiempo, en una historia de amor.

En una entrevista de 2020 con People, Cattrall confesó que la conexión entre ambos fue instantánea: “fue muy, muy moderno… y ha sido siempre muy fácil”. La relación se consolidó especialmente durante la pandemia, cuando decidieron vivir juntos en Canadá, un periodo que fortaleció el vínculo y su convivencia cotidiana.

Pese a la atención mediática sobre Cattrall, la pareja siempre se ha mantenido alejada de los reflectores. En contadas apariciones públicas, han mostrado una relación natural, madura y cómplice. Cattrall se ha referido a Thomas como un “firecracker” con un “sentido del humor increíble”, resaltando la chispa y el equilibrio que él aporta a su vida.

Este es el cuarto matrimonio de la actriz, quien previamente estuvo casada con Larry Davis, Andre J. Lyson y Mark Levinson. Sin embargo, lejos de comparaciones con el pasado, Cattrall afirma sentirse plena y agradecida por esta etapa. En sus palabras, con Thomas “vale la pena esperar por alguien así”.

La boda de Cattrall y Thomas es, ante todo, un testimonio del amor en su forma más sencilla y genuina. En una industria que suele magnificar cada detalle, esta unión íntima destaca por su autenticidad y por recordar que la felicidad no exige grandes escenarios. También es un mensaje poderoso: el amor no tiene fecha de caducidad, y a los 69 años, Kim Cattrall demuestra que siempre hay espacio para comenzar de nuevo.

Tras casi una década juntos, la pareja ha sellado una relación construida en la discreción, el respeto y la complicidad. Su ceremonia, discreta y elegante, marca el inicio de un nuevo capítulo que la actriz recibe con serenidad, madurez y una felicidad que como ella misma reconoce llegó justo a tiempo.