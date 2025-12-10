Fátima Bosch abandona programa y cancela toda su agenda tras una entrevista polémica

Lo que debía ser una participación de una hora terminó abruptamente y desencadenó la cancelación completa de sus compromisos con la cadena para el día siguiente.

La reciente coronada Miss Universo volvió a generar controversia luego de abandonar inesperadamente el programa Pica y se Extiende (Telemundo) tras una entrevista que, según los presentadores, incluía preguntas necesarias sobre las polémicas que rodean su victoria.

Bosch, de 25 años, fue recibida en el set por Lourdes Stephen y Carlos Adyan, quienes abordaron temas sensibles relacionados con su coronación. Aunque el programa anunció en vivo que la reina permanecería durante toda la emisión, minutos después los conductores tuvieron que informar que la Miss Universo había decidido retirarse: “Fátima se ha retirado después de la entrevista y esperamos verla en los demás programas como le hemos coordinado”, anunciaron en directo.

Sin embargo, la reina no apareció el lunes en ninguno de los espacios de Telemundo, dejando en el aire las razones detrás de su decisión. Ante la expectativa del público, Carlos Adyan se pronunció desde su programa En Casa con Telemundo.

Carlos Adyan responde: “Eran preguntas que simplemente se le tenían que hacer”. El presentador dejó claro que las preguntas realizadas no buscaban incomodarla, sino responder al compromiso periodístico del canal: “Nosotros realizamos la entrevista y le hicimos todas las preguntas que tiene la audiencia… el compromiso con ustedes es la transparencia y buscar las respuestas a las preguntas que tenemos todos”, afirmó Adyan.

Aclaró además que se le informó previamente a Bosch sobre el tono de la entrevista: “Incluso fuera del aire le decía yo a ella que teníamos preguntas fuertes para elaborar”, explicó.

Y defendió el manejo del encuentro: “Eran preguntas que simplemente se le tenían que hacer por nuestra labor periodística… pero las preguntas había que hacerlas”.

Aunque Adyan aseguró no saber exactamente por qué la reina se marchó, recordó que el equipo le reconoció su trabajo y el enfoque de la organización en el empoderamiento femenino. Hasta ahora, Bosch no ha dado una versión pública sobre lo ocurrido.

Durante la emisión del lunes, Aleyda Ortiz, desde En Casa con Telemundo, aportó más detalles sobre la reacción de la Miss Universo. Según información compartida por los productores que estuvieron con ella, Fátima Bosch se habría incomodado específicamente con preguntas relacionadas a dos polémicas:

La demanda entablada por Nawat Itsaragrisil en su contra.

Las cuentas congeladas de Raúl Rocha, figura vinculada al certamen.

Ortiz reveló que la producción había preparado incluso una celebración con mariachi, a la que Bosch se negó rotundamente: “Ella se negó a participar alegando que no tenía nada que celebrar”, indicó.

Además, la reina según la producción se marchó molesta del estudio, devolvió el vestuario previsto para el show y optó por irse en Uber, rechazando el transporte programado por la cadena.

Adyan reaccionó a esta postura con firmeza: “Yo creo que esto le deja al público una evidencia de lo que realmente pasa porque si te molesta ese tipo de preguntas es por algo”, opinó.

Y añadió que cualquier periodista habría tocado esos temas: “Estas preguntas se las íbamos a hacer o nosotros o el periodista que viniera a continuación porque son las cosas que se están hablando”.

El conductor subrayó que las preguntas no provenían de rumores, sino de información oficial: “No estuvieron basadas en chismes, sino en declaraciones que ha dado la misma organización y en documentos que han salido de demandas de diferentes partes”, puntualizó.

Lamentó además que Bosch, como reina vigente, no se quedara para la celebración ni mantuviera su agenda: “Es una lástima porque aquí en Telemundo yo llevo 6 años cubriendo el Miss Universo… pero hay una realidad pasando con el certamen en este momento, una falta de transparencia, que justamente eso fue lo que se cuestionó”, señaló.