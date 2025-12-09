Rosalía vive un divertido susto por una cucaracha y revela todos los detalles de su 'Lux Tour 2026'

La visita de la artista a Brasil para promocionar su nuevo álbum dejó una escena tan inesperada como viral.

La cantante española, que concedía una entrevista con el imponente Cristo Redentor de fondo, terminó interrumpiendo la conversación por una razón insólita: una cucaracha que apareció a pocos centímetros de sus pies y que desató su evidente pánico.

El encuentro con el insecto ocurrió en cuestión de segundos. La charla avanzaba con normalidad hasta que Rosalía detectó algo moviéndose cerca de ella. Sin pensarlo dos veces, se levantó de la silla con un grito espontáneo y cargado de susto: “¡Waw, un bicho!”, exclamó mientras se ponía de pie para alejarse de la escena. Aunque el insecto no apareció claramente en cámara, su reacción lo dijo todo.

Con evidente nerviosismo, la intérprete continuó exclamando: “¡Dios mío! ¡Enorme! ¡No, no, no!”, al tiempo que la entrevistadora solo podía reír ante la inesperada situación. La reacción de Rosalía se hizo rápidamente tendencia, especialmente por su sinceridad y la forma divertida en que expresó su miedo.

Cuando la tensión disminuyó, la cantante pidió disculpas entre risas y honestidad: “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón…”, comentó mientras retomaba el control de la conversación. La artista se encontraba en Río de Janeiro como parte de la promoción de Lux, un álbum profundamente influenciado por la espiritualidad y la fe, lo que explica la elección del icónico monumento como escenario de la entrevista.

Una vez superado el momento viral, Rosalía continuó con la entrevista y confirmó uno de los anuncios más esperados por sus seguidores en el continente: regresará a América con su “Lux Tour 2026”, su primera gran gira por la región desde 2022, cuando presentó el “Motomami World Tour”.

Fechas del Lux Tour 2026 de Rosalía

La gira comenzará oficialmente el 4 de junio en Miami, donde Rosalía se presentará en el Kaseya Center. Después de esta apertura, la cantante recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá:

Orlando – 8 de junio

Boston – 11 de junio

Toronto (Canadá) – 13 de junio

Nueva York – 16 de junio

Chicago – 20 de junio

Houston – 23 de junio

Las Vegas – 27 de junio

Los Ángeles – 29 de junio

San Diego – 3 de julio

Oakland – 6 de julio

El tramo latinoamericano iniciará el 16 de julio en Bogotá, con un concierto en el Movistar Arena. Luego, la artista seguirá su recorrido por la región:

Santiago de Chile – 24 y 25 de julio (Movistar Arena)

Buenos Aires – 1 y 2 de agosto (Movistar Arena)

Río de Janeiro – 10 de agosto (Farmasi Arena)

Ciudad de México – 24 y 26 de agosto (Palacio de los Deportes)

Jalisco – 15 de agosto (Arena VFG)

Monterrey – 19 de agosto (Arena Monterrey)

La gira culminará el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico, donde Rosalía cerrará oficialmente su ciclo mundial.

La expectación por esta gira es enorme. El tour comenzará meses antes, el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon (Francia), impulsado por el impacto global de Lux, un álbum que ha recibido elogios tanto del público como de la crítica. Medios como Rolling Stone lo han descrito como uno de los mejores del año, y su lanzamiento la llevó directamente al número uno global en Spotify.

Aunque el susto por una cucaracha acaparó titulares, el verdadero foco es el regreso de Rosalía a los escenarios con un proyecto cargado de simbolismo, espiritualidad y una presencia internacional más sólida que nunca. Su “Lux Tour 2026” promete convertirse en uno de los eventos musicales más relevantes del año en América Latina y Norteamérica.