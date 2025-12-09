Al Pacino aclara rumores de boda: el anillo que confundió a Hollywood y su respuesta

La aparición pública más reciente del actor, a sus 85 años, desató una ola de especulaciones que rápidamente tomó fuerza en redes y medios internacionales.

Todo comenzó cuando el legendario actor fue fotografiado en un evento junto a Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor luciendo un llamativo anillo dorado en su mano izquierda. Las imágenes, ampliamente difundidas, mostraban al intérprete de Caracortada sonriente y relajado, y el detalle del anillo encendió la maquinaria de rumores.

La teoría no era descabellada para muchos. A pesar de varios romances con figuras reconocidas de Hollywood, Al Pacino jamás ha pasado por el altar. Su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés mediático, precisamente porque nunca ha formalizado una relación mediante el matrimonio. Por eso, el anillo se interpretó como una señal de un posible giro inesperado en su historia personal. Sin embargo, la especulación duró muy poco.

A las pocas horas de viralizarse las fotografías, un representante del actor dio una declaración contundente a People: “Al Pacino no está casado”. La aclaración frenó el creciente rumor que comenzaba a tomar forma en redes sociales y portales de noticias. El portavoz reiteró el mensaje en conversación con Page Six, insistiendo nuevamente en que Pacino no ha contraído matrimonio. Según explicó, la confusión surgió únicamente por la presencia del anillo, un accesorio que el actor decidió usar sin intención simbólica alguna.

La reacción pública se debió, en parte, a que Pacino nunca ha tenido reparos en hablar sobre su escepticismo ante la institución del matrimonio. A lo largo de los años, ha expresado visiones complejas sobre el tema. En una entrevista con Boston Herald en 2015, declaró: “Claro que es posible [que me case]. Aunque parece fuera de lugar. No tengo idea, pero nunca digo nunca”. Y en su autobiografía Sonny Boy (2024), fue aún más gráfico: para él, casarse era como “un boleto al tren del dolor”. Allí añadió: “Todo es un boleto al tren del dolor. ¿Vas a subir o no? No, me quedo aquí. Me quedo aquí en la estación, no me subo”.

Aunque nunca se casó, sí compartió hogar con varias de sus parejas. Sobre esa dinámica expresó: “Me gustaba vivir juntos, y después… depende de con quién te lleves bien. Si vives con alguien, tiene que haber una comunión. Si no, es casi una invasión”, señaló en la misma conversación, destacando la importancia de la compatibilidad emocional.

Su historia sentimental también incluye vínculos con figuras como Beverly D’Angelo, madre de sus mellizos Anton y Olivia, y Jan Tarrant, madre de su hija Julia. Más recientemente, Pacino dio la bienvenida a su hijo Roman en 2023 junto a la productora Noor Alfallah. Pese a los rumores que circularon sobre su relación, Pacino dijo a People en octubre de 2024: “No. Tengo amistad”, dejando claro que entre ambos solo existe un vínculo amistoso y de co-paternidad. El representante reforzó esa versión: “Al y Noor son muy buenos amigos, lo han sido durante años, y son co-padres de su hijo Roman”.

Entre sus romances más recordados figura también su intensa relación con Diane Keaton, quien falleció recientemente a los 79 años. Tras su muerte, un allegado del actor dijo a Daily Mail que “mirando hacia atrás, Al admite que el amor de su vida fue Diane, a quien siempre llamó una ‘mujer increíble’”, además de revelar que el actor “siempre lamentará no haber dado el paso cuando tuvo la oportunidad”.

A pesar de las especulaciones sobre su vida amorosa, Pacino ha reiterado que su mayor prioridad siempre han sido sus hijos. De hecho, según otro testimonio citado por Daily Mail, “Al adora a todos sus hijos” y, aunque prefiere vivir en Nueva York, compró una casa en Los Ángeles para estar más cerca de los menores.

Por ahora, no existe ninguna evidencia de que Al Pacino se haya casado. El anillo que generó titulares fue simplemente un accesorio, no una alianza matrimonial. Y con la confirmación oficial de su representante, queda claro: los rumores de boda no pasan de ser un malentendido más en la larga historia mediática del actor.