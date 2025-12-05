Katy Perry y Justin Trudeau desatan furor con su primera foto oficial en Japón

La primera aparición pública de la pareja ya es una realidad, y el escenario elegido no podría haber sido más simbólico: un viaje con tintes diplomáticos .

La imagen, captada durante una reunión con Fumio Kishida, quien fue primer ministro japonés entre 2021 y 2024, provocó un revuelo inmediato en redes sociales. Para muchos, la cantante apareció con un estilo inusualmente sobrio que recordó al de una auténtica primera dama.

La fotografía, en la que también aparece Yuko Kishida, esposa del político japonés, se convirtió en tendencia mundial por su inesperado carácter “oficial”. Aunque desde hace meses circulaban rumores sobre la relación entre la estrella del pop y el exmandatario canadiense, nunca antes se habían presentado juntos en un acto público ni en una postura tan claramente institucional.

El propio Kishida compartió la imagen en sus redes sociales con un mensaje que agregó aún más relevancia al encuentro. “El ex primer ministro canadiense Trudeau visitó Japón con su pareja, Katy Perry, y almorzamos juntos. Nos reunimos en numerosas ocasiones durante mi mandato como primer ministro y trabajamos juntos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluyendo la formulación del Plan de Acción Japón-Canadá durante su visita a Canadá. Me alegra que nuestra amistad se mantenga así”, escribió, acompañado de la foto que rápidamente dio la vuelta al mundo.

En un segundo mensaje, Kishida destacó la cercanía que mantiene con Trudeau desde hace años y el papel crucial de Canadá para Japón: “Durante la Cumbre del G7 en Hiroshima, el primer ministro Trudeau realizó una visita aparte al Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, además del evento oficial, y esto permanece profundamente grabado en mi memoria. Canadá es un socio fundamental para Japón en todos los ámbitos, como la política, la seguridad, la economía y la cultura. Seguiré trabajando arduamente para promover la amistad y la cooperación entre Japón y Canadá”.

La respuesta de Trudeau no tardó en llegar, subrayando el carácter afectivo y personal del encuentro. “Katy y yo nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y por tu constante compromiso tanto con el orden internacional basado en reglas, como con un futuro mejor para todos”, expresó el ex primer ministro, confirmando la buena sintonía entre ambas partes.

La estampa navideña del salón donde se tomó la foto con un árbol adornado en dorado y rojo, luces cálidas y una gran estrella coronando la decoración aportó un toque íntimo que contrastó con la solemnidad del encuentro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el estilismo elegido por Katy Perry.

En lugar de sus característicos looks vibrantes y llamativos, la intérprete de Roar, Teenage Dream y Firework optó por un conjunto completamente alejado de su estética habitual. Llevó una minifalda marrón chocolate combinada con un jersey negro de cuello alto, medias semitransparentes y botines de cuero. Un look minimalista y estructurado, con cierto aire retro, complementado por su melena suelta y ondulada.

El cambio sorprendió incluso a sus seguidores, que inundaron las redes sociales con comentarios como: “Esto sí que no me lo esperaba”, “¡Menudo lanzamiento!”, “Katy Perry haciendo diplomacia internacional. ¡No tenía esto en mi lista de 2025!”, “Colapso épico”, “Es realmente increíble” y “Katy Perry, icono global”. También hubo quienes celebraron la felicidad que desprendían ambos: “Me encanta veros tan felices”.

No obstante, el atuendo generó debate. Algunos críticos consideraron que la minifalda era demasiado corta para una reunión con el ex primer ministro japonés, señalando un posible error de protocolo. Aun así, la mayoría coincidió en que el encuentro marcó un antes y un después en la relación, oficializando una pareja que, hasta ahora, solo existía entre rumores.

Con esta aparición, Perry y Trudeau no solo confirmaron su romance, sino que también dejaron claro que su alianza podría jugar un papel más visible en eventos de alto perfil a nivel internacional durante 2025.