Marc Anthony deslumbra en el encendido del árbol del Rockefeller Center

Nueva York volvió a convertirse en el epicentro del espíritu navideño con el encendido del emblemático árbol, una tradición que año tras año reúne a miles de personas en pleno corazón de Manhattan.

En esta edición, la ciudad vibró con las actuaciones de grandes estrellas, entre ellas Marc Anthony, Michael Bublé y el legendario grupo de bailarinas The Rockettes, quienes dieron vida a una velada repleta de música, luces y emoción.

Desde antes de las cinco de la tarde, una multitud ya rodeaba la Quinta Avenida y las inmediaciones del complejo, custodiadas por amplios despliegues policiales. El objetivo era claro: obtener un buen lugar para presenciar el espectáculo que cada Navidad marca oficialmente el inicio de la temporada festiva en la Gran Manzana. Todo giraba alrededor del majestuoso abeto noruego instalado al pie del rascacielos Rockefeller, una figura monumental que simboliza tradición, unión y celebración.

La programación en vivo comenzó a las ocho de la noche y fue transmitida por NBC, en un evento conducido por la reconocida figura del country Reba McEntire, cuyos estudios se encuentran dentro del propio Rockefeller Center. Sobre el escenario se sucedieron múltiples presentaciones que encendieron el ambiente navideño.

Uno de los momentos más esperados fue la aparición de Marc Anthony, quien conquistó al público interpretando a ritmo de salsa el clásico de José Feliciano “Feliz Navidad / I wanna wish you a happy Christmas”, además de su éxito mundial “Vivir la vida”. Su energía, su baile y su carisma lograron que miles de asistentes corearan y celebraran al unísono.

El ambiente festivo continuó con Michael Bublé, uno de los nombres más asociados a la Navidad en la música contemporánea. El cantante desató el furor del público al interpretar “It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas” y compartir el escenario con Carly Pearce para ofrecer su tema conjunto “Maybe this Christmas”. La combinación de sus voces aportó un toque cálido y elegante a la velada.

A la lista de invitados se sumaron estrellas de distintos géneros, aportando diversidad musical. Gwen Stefani interpretó “Merry Christmas”, Laufey deleitó con “Santa Claus is coming to town”, y New Edition elevó la nostalgia con “It’s Christmas (All Over The World)”. También brillaron Halle Bailey con “My Favorite Things” y “Silent Night”, Brad Paisley con “A Marshmallow World” y el dúo de Kristin Chenoweth y Reba McEntire con “Silver Bells”.

Uno de los momentos más emblemáticos de la noche estuvo a cargo de The Rockettes, el icónico grupo de bailarinas creado hace un siglo y famoso por su precisión y sus inconfundibles patadas sincronizadas. Su presencia reforzó la magia del evento, convirtiéndose nuevamente en un sello imprescindible de esta temporada en el Radio City Music Hall.

El clímax llegó a las diez en punto, cuando una cuenta regresiva retumbó entre los edificios de la zona. Al finalizar, el árbol cobró vida: su verde quedó totalmente cubierto por un despliegue multicolor de 50.000 luces LED distribuidas a lo largo de ocho kilómetros de cable. En la cima brillaba una estrella de 2,7 metros y 400 kilos, adornada con tres millones de cristales Swarovski. Mientras tanto, un coro interpretaba “Joy to the world”, sellando un momento de profunda emoción colectiva.

El abeto de 23 metros de altura fue donado este año por una familia de East Greenbush, cerca de Albany. Como es tradición, una vez finalizada la temporada, la madera será utilizada para construir viviendas junto a la ONG Habitat for Humanity, convirtiendo esta pieza icónica en un acto de solidaridad duradera.

Con su imponente iluminación diaria hasta mediados de enero, el árbol del Rockefeller Center vuelve a consolidarse como una de las atracciones navideñas más importantes del mundo, un símbolo que atrae visitantes, une familias y sigue escribiendo historias inolvidables en la ciudad que nunca duerme.