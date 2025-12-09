Navidad | Pescadores se vuelven sensación viral al ofrecer tours vestidos de Papá Noel

El espíritu navideño llegó a las costas del norte de Perú de una manera única y profundamente ligada a la tradición.

Un grupo de pescadores artesanales del histórico balneario de Huanchaco, en Trujillo, región La Libertad, Perú, se convirtió en viral tras aparecer disfrazados de Papá Noel mientras ofrecían paseos turísticos a bordo de los emblemáticos caballitos de totora, una embarcación ancestral con más de 3.000 años de historia. La iniciativa, realizada a inicios de diciembre, no solo cautivó a turistas, sino que también se posicionó como una ingeniosa estrategia para promover el turismo local, reforzar la identidad cultural y dar la bienvenida oficial a la temporada navideña.

Vestidos con trajes rojos, barbas blancas y gorros clásicos de Santa Claus, los pescadores recorrieron la orilla de Huanchaco sobre los tradicionales caballitos de totora. “Los pescadores participaron vistiendo trajes rojos, barbas blancas y gorros navideños mientras navegaban en los caballitos de totora”, detallan los organizadores de la actividad, que rápidamente llamó la atención de familias, visitantes y usuarios de redes sociales. Las imágenes y videos se difundieron masivamente, generando miles de comentarios y consolidando a Huanchaco como uno de los destinos más llamativos de la temporada.

Pescadores artesanales vestidos de Santa Claus se lanzaron a las aguas de Huanchaco, en Perú, este domingo, ofreciendo paseos gratuitos en los tradicionales botes de junco (conocidos como caballitos de totora) para inaugurar la temporada navideña en esta localidad costera del… pic.twitter.com/tqpE6GBibN — The Epoch Times Español (@EpochTimesEs) December 3, 2025

Los paseos estuvieron dirigidos principalmente a familias y turistas que se acercaron al balneario buscando vivir una experiencia diferente. “Los paseos estuvieron dirigidos a familias y turistas que visitaron el balneario, quienes aprovecharon la oportunidad para vivir la experiencia y compartirla en redes sociales”, señalaron autoridades locales. Y así fue: fotografías con Papá Noel sobre las olas, clips de los pescadores avanzando entre el oleaje y publicaciones de visitantes disfrutando del recorrido inundaron plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

El impacto fue tan grande que la actividad se complementó con un plan más amplio. La municipalidad de Huanchaco anunció que distintas zonas del distrito serán adornadas con luces, figuras navideñas y decoraciones temáticas. “Diversas áreas del distrito serán decoradas con luces y adornos navideños como parte de un plan integral para incrementar el movimiento turístico y ofrecer a los visitantes un recorrido completo por la cultura y tradiciones locales”, informó la entidad. El objetivo es claro: potenciar el flujo turístico en diciembre y posicionar a Huanchaco como un punto clave para quienes buscan combinar tradición, historia y celebración.

La actividad llamó aún más la atención internacional por la presencia de los caballitos de totora, íconos culturales de Perú y esenciales en la historia pesquera del país. Estas embarcaciones forman parte del patrimonio ancestral del norte del Perú y son utilizadas sin interrupción desde la antigüedad. “Los pescadores de Huanchaco las utilizan desde hace más de 3.000 años, con raíces en la cultura Mochica”, destaca la información oficial sobre esta tradición.

Te puede interesar: Marc Anthony deslumbra en el encendido del árbol del Rockefeller Center

Te puede interesar: Katy Perry y Justin Trudeau desatan furor con su primera foto oficial en Japón

El caballito de totora se elabora a mano utilizando la totora, una planta que crece en humedales costeros. “Construidas de manera artesanal con totora seca, estas balsas se caracterizan por su forma alargada y su ligereza, lo que les permite desplazarse con facilidad sobre el oleaje”, explican los especialistas. Durante siglos, estas balsas han sido herramientas esenciales para la pesca artesanal, convirtiéndose en símbolo de resistencia cultural y vínculo entre el presente y el legado de las civilizaciones prehispánicas.

Para los pobladores, esta iniciativa no fue solo una actividad navideña, sino también una manera creativa de honrar su legado mientras conectan con visitantes de todo el mundo. El contraste entre la tradición milenaria y la figura global de Papá Noel generó una mezcla encantadora que hoy recorre la web.

Entre olas, risas y decoraciones navideñas, Huanchaco refuerza su sitio en el mapa turístico y cultural del Perú. La viralidad lograda demuestra que las tradiciones ancestrales, cuando se presentan con creatividad y orgullo, pueden conquistar la Navidad y también Internet.