Ana de Armas deslumbra en el Gran Premio de Abu Dabi y vive un momento viral con Hamilton

La actriz volvió a convertirse en el centro de atención mundial, esta vez lejos de Hollywood y en plena adrenalina del automovilismo.

La hispanocubana sorprendió al aparecer en la última etapa del Gran Premio de Abu Dabi, donde no solo recorrió el paddock de Ferrari, sino que protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada junto al siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

La intérprete, que en los últimos meses ha acaparado titulares por su ruptura con Tom Cruise y por los rumores que la vinculan con un poderoso magnate, dejó claro que sigue brillando por cuenta propia. Tras su paso por la alfombra roja del Red Sea International Film Festival, reapareció de manera inesperada en el circuito de Yas Marina, donde su presencia causó revuelo inmediato.

Vestida con un look elegante y urbano —pantalón negro, crop top blanco, sobrecamisa de cuero negra, botines al tono y un bolso tote verde grisáceo—, Ana de Armas no se limitó a ser una simple espectadora. Antes del inicio de la carrera, visitó el paddock de la escudería Ferrari y allí protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral: un encuentro lleno de risas, cercanía y gestos cómplices con Lewis Hamilton.

La prensa internacional no tardó en registrar el momento, destacando la naturalidad y buena química entre la actriz y el piloto. Las imágenes del intercambio, ampliamente difundidas en redes sociales, han alimentado conversaciones y titulares alrededor del mundo.

Más allá de su charla con Hamilton, Ana de Armas acaparó flashes en varios momentos del día. Su rol fue tan activo que incluso agitó la bandera de cuadros para cerrar oficialmente la temporada, un gesto que habitualmente queda reservado para figuras destacadas en cada país y que evidencia la magnitud de su presencia en el evento.

El entusiasmo de los asistentes fue inmediato. Muchos medios señalan que Ana incluso logró robar protagonismo al campeón del día, Lando Norris, cuyo triunfo pasó momentáneamente a segundo plano ante la aparición de la actriz.

En medio de la atención mediática, Ana de Armas atraviesa un periodo de estabilidad personal. Aunque su reciente ruptura con Tom Cruise despertó numerosas interpretaciones, medios como US Weekly y People ofrecieron detalles sobre los motivos de su separación. De acuerdo con estas fuentes, fue la propia actriz quien dio por terminada la relación: “Las cosas iban muy rápido. Ana empezó a sentirse incómoda con la velocidad de su romance”, afirmaron allegados a la pareja.

A pesar de ello, su vínculo no se habría roto del todo: “A ella todavía le gusta y siguen teniendo conexión… habrá que ver cómo avanza su historia en un futuro”, señalan las mismas fuentes. Sin embargo, su entorno cercano asegura que Ana no está iniciando ninguna nueva relación y que está plenamente enfocada en su trabajo.

Mientras tanto, Tom Cruise también ha reaparecido en público con una actitud relajada y alegre. El actor recibió un Oscar honorífico recientemente y, horas antes de la ceremonia, se volvió viral gracias a un video en el que baila con la actriz Debbie Allen, mostrando una faceta despreocupada y evidenciando que también atraviesa un proceso de recuperación emocional positivo.

Con su paso por el Gran Premio de Abu Dabi, Ana de Armas demostró una vez más por qué es una figura global capaz de brillar en cualquier escenario. Su espontaneidad, su cercanía con los pilotos y su participación activa en la jornada confirmaron que, incluso lejos de los sets de filmación, sigue siendo un imán para las cámaras y para la conversación mundial.