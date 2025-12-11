Eric Dane publicará sus memorias tras su diagnóstico de ELA: 'Una historia que me inspira'

Uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense, anunció oficialmente la publicación de su primer libro de memorias, Book of Days; A Memoir in Moments, que llegará a las librerías en 2026.

El proyecto, desarrollado bajo el sello The Open Field dirigido por Maria Shriver y distribuido por Penguin Random House surge en el momento más desafiante de la vida del actor, apenas ocho meses después de revelar que Eric Dane padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada el 8 de diciembre mediante un comunicado editorial que presenta el libro como una obra profundamente personal. El volumen recopila pasajes determinantes en la vida de Dane, no solo en su trayectoria artística, sino también en su experiencia como padre, su proceso de sobriedad y, especialmente, el impacto que ha tenido su reciente diagnóstico.

El actor, de 53 años, había hecho pública su enfermedad en una declaración exclusiva a People, donde habló sobre la complejidad de convivir con la ELA. Allí compartió cómo la condición afectó su cotidianidad, pero también reafirmó su compromiso con mantenerse activo, presente y emocionalmente disponible para sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine.

El libro, según adelantó la editorial, está estructurado en pequeños fragmentos que capturan momentos decisivos de su vida: desde el día en que pisó por primera vez el set de Grey’s Anatomy, donde alcanzó la fama internacional interpretando a Mark Sloan, hasta la fecha en que recibió el diagnóstico que transformó por completo su perspectiva de futuro. También incluye el episodio en el que decidió iniciar su camino hacia la sobriedad, un proceso que él mismo ha relatado anteriormente como un punto de inflexión personal y profesional.

La propuesta narrativa de Book of Days se centra en invitar al lector a detenerse y reflexionar sobre los instantes que definen una vida. El comunicado editorial lo describe como una obra que busca recordar “cómo, en medio del ritmo acelerado de la vida, es posible identificar y valorar los días que realmente importan”. Dane, consciente de lo íntimo que resulta abrir estos capítulos al público, ha expresado que su intención es generar una conexión emocional auténtica con quienes atraviesan situaciones similares.

Maria Shriver, fundadora de The Open Field, destacó la relevancia del proyecto y celebró la oportunidad de acompañarlo editorialmente. En sus palabras, se siente “profundamente honrada” de publicar la historia del actor, y definió la obra como “una historia valiente que me inspira profundamente”. Añadió que la publicación ayudará a reforzar la comprensión pública sobre la ELA, sus alcances y los desafíos que enfrentan no solo quienes la padecen, sino también sus cuidadores y familias.

El respaldo de Shriver no es casual: en los últimos años, la periodista y filántropa ha impulsado múltiples iniciativas orientadas a visibilizar enfermedades neurodegenerativas. Bajo ese mismo sello publicó The Unexpected Journey, de Emma Heming Willis, un volumen enfocado en la experiencia familiar frente a una enfermedad neurológica. La trayectoria editorial del sello aporta una sólida plataforma para que la historia de Dane alcance un amplio público.

Para el actor, este libro es también un regalo para sus hijas y una forma de dejar un legado significativo. Asegura que cada mañana se recuerda el desafío que implica convivir con una enfermedad progresiva, y que ese mismo recordatorio le impulsa a capturar los momentos que han moldeado su carácter.

Dane expresó en su declaración que espera que quienes lean su historia encuentren una reflexión que “los conecte con lo que significa vivir plenamente, incluso en medio de la incertidumbre”. Su objetivo es ofrecer un testimonio honesto sobre cómo se enfrenta una enfermedad compleja con resiliencia, propósito y esperanza.

Book of Days; A Memoir in Moments promete convertirse en un relato íntimo, inspirador y profundamente humano, marcado por la claridad emocional y la valentía con la que Eric Dane decide contar su historia en un capítulo decisivo de su vida.