FBI busca falsa heredera de 73 años que estafó a bancos por casi $30 millones

A más de seis años de la orden de arresto que pesa en su contra, el FBI sigue pidiendo información sobre su paradero.

La historia de Mary Carole McDonnell, hoy de 73 años, parece sacada de una serie policiaca: una mujer que durante años se hizo pasar por una rica heredera, logró infiltrarse en un sistema financiero desprevenido y terminó huyendo con casi 30 millones de dólares.

El caso salió nuevamente a la luz después de que la agencia federal reafirmara su búsqueda activa. McDonnell, originaria de Michigan y con vínculos en Montgomery, Alabama, habría construido una identidad falsa basada en una supuesta conexión familiar con el imperio aeronáutico McDonnell Aircraft. Según las autoridades, se presentaba como heredera de un fideicomiso secreto valorizado en 80 millones de dólares, un argumento que habría sido clave para engañar a bancos e instituciones financieras en California.

De acuerdo con el comunicado oficial, el esquema se desarrolló en los condados de Los Ángeles y Orange entre julio de 2017 y mayo de 2018. El FBI asegura que McDonnell, “con conocimiento y con la intención de defraudar, ideó y participó en un esquema para obtener dinero, fondos, activos y propiedades del Bank of California”.

El fraude no fue menor: según los investigadores, la mujer obtuvo de manera ilícita aproximadamente $14.7 millones solo de esa entidad bancaria, dinero al que como indica el FBI sabía perfectamente que no tenía derecho y que jamás devolvió.

Pero el delito no terminó allí. El comunicado también señala que McDonnell presuntamente aplicó tácticas “de manera similar” con otras instituciones financieras, sumando más de $15 millones adicionales. En total, casi $30 millones que nunca regresaron a manos de sus legítimos propietarios.

Antes de convertirse en fugitiva, McDonnell fue directora ejecutiva de Bellum Entertainment LLC, una productora con sede en Burbank conocida por programas como I Married a Murderer y It Takes a Killer. La compañía, ahora desaparecida, ya había sido objeto de escrutinio en 2017 cuando la Comisión Laboral de California la investigó por presunto impago de salarios a decenas de empleados, según reportó Deadline en ese momento.

Su paso por la industria del entretenimiento no solo no pasó desapercibido, sino que ahora es un dato clave para entender cómo una mujer con experiencia en comunicación y producción pudo construir una identidad falsa tan convincente.

El FBI describe a McDonnell como una mujer blanca, rubia, de 145 libras, 5’7” de estatura y con una cicatriz en la rodilla derecha. La agencia cree que podría estar actualmente en Dubái, aunque no descarta que use otras identidades o redes de apoyo para evitar su captura.

La orden federal contra McDonnell fue emitida el 12 de diciembre de 2018 por el Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Central de California, Santa Ana, tras las acusaciones formales por fraude bancario y robo de identidad agravado. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Las autoridades solicitan que cualquier persona con información contacte a las oficinas del FBI o acuda a la embajada o consulado estadounidense más cercano. Además, se recuerda que las pistas pueden enviarse de manera totalmente anónima a través del portal de la agencia.

Mientras la investigación continúa abierta, la historia de Mary Carole McDonnell se convierte en uno de los casos más llamativos de fraude financiero vinculados a una supuesta personalidad hereditaria y una fuga internacional que, hasta hoy, sigue sin resolverse.