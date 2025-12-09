Sean 'Diddy' Combs: Madre del artista estalla contra documental de Netflix por 'mentiras'

El estreno del documental Sean Combs: The Reckoning en Netflix abrió nuevamente el debate sobre las acusaciones que rodean la trayectoria de Sean “Diddy” Combs.

Sin embargo, una de las voces más contundentes en contra de la serie no provino de abogados ni de representantes del rapero, sino de su madre. Janice Combs rechazó públicamente varios pasajes de la producción, calificándolos de falsos y ofensivos, y solicitó que la plataforma rectifique de inmediato.

La docuserie, lanzada el 2 de diciembre, recorre la vida del artista en cuatro episodios que abordan tanto logros profesionales como controversias recientes, incluidas denuncias de abuso sexual y disputas legales. Pero uno de los momentos que más indignaron a la familia aparece en el primer capítulo, donde se revive la tragedia ocurrida en 1991 en el City College de Nueva York, donde nueve personas murieron en una estampida durante un evento organizado por Combs.

En ese segmento, Kirk Burrowes, antiguo colaborador del artista, asegura haber presenciado un violento altercado entre Diddy y su madre. “La vi preguntarle si había tomado la decisión correcta. Y vi cómo él le puso las manos encima, la insultó y la abofeteó”, declara Burrowes en el documental. Para la familia Combs, esa afirmación constituye una ofensa absoluta.

Janice Combs publicó un comunicado dirigido a Deadline para desmentir tajantemente lo narrado: “Escribo este comunicado para corregir algunas de las mentiras presentadas en Netflix, Sean Combs: The Reckoning”, expresó. Luego añadió: “Estas inexactitudes sobre la crianza y la vida familiar de Sean están intencionalmente creadas para engañar a los espectadores y seguir dañando nuestra reputación”.

La madre del productor también negó de manera directa la acusación de Burrowes sobre una supuesta agresión física tras la tragedia del City College. “Las alegaciones de Kirk Burrowes de que mi hijo me abofeteó mientras conversábamos tras la tragedia del City College el 28 de diciembre de 1991 son inexactas y absolutamente falsas”, afirmó. Además calificó de “equivocado, escandaloso y ofensivo” el uso de aquel suceso como recurso narrativo para, según ella, alimentar disputas pasadas relacionadas con Bad Boy Records.

Su mensaje concluyó con una petición firme dirigida a la plataforma: “Solicito que estas distorsiones, falsedades y declaraciones engañosas sean retractadas públicamente”.

La serie también señala que Combs, de 56 años, no respondió a las solicitudes de los realizadores para comentar la versión de Burrowes. Antes del estreno, un portavoz del rapero, Juda Engelmayer, ya había criticado el proyecto, tildándolo de un “ataque vergonzoso”, según declaraciones recogidas por People.

Engelmayer reiteró que el documental se construyó sobre material no autorizado: “Netflix se apoyó en material robado que nunca fue autorizado para su difusión”, afirmó. Según explicó, ese contenido correspondía a un proyecto personal inconcluso del propio Combs y nunca se cedieron sus derechos a terceros.

El portavoz también cuestionó la participación del productor ejecutivo Curtis “50 Cent” Jackson, un rival público de Diddy: entregar su historia a un adversario, dijo, constituye una afrenta directa. Frente a las acusaciones específicas, Engelmayer insistió en que no emitirán comentarios caso por caso, y agregó: “Muchas de las personas que aparecen mantienen viejos resentimientos personales, motivos económicos o problemas de credibilidad comprobados desde hace tiempo. Varias de estas historias ya se han abordado en procesos judiciales, y otras nunca llegaron a ninguna instancia legal porque simplemente no son ciertas”.

Para cerrar su postura, afirmó que la docuserie “se basa en una narrativa unidireccional impulsada por un adversario público declarado, y repite alegaciones sin contexto, evidencia ni verificación”.

Dirigida por Alexandria Stapleton, Sean Combs: The Reckoning indaga en las sombras de la carrera del productor, desde las tensiones del hip-hop de los 90 incluidos los asesinatos de Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. hasta testimonios de figuras como Aubrey O’Day, quien sostuvo en la serie que habría sido despedida “por no participar sexualmente” y reconoció dudas sobre si fue víctima de agresión. O’Day también mostró supuestos correos electrónicos de contenido sexual enviados por Combs.

El documental incorpora además imágenes inéditas del rapero días antes de su arresto en septiembre de 2024, metraje que su equipo asegura fue utilizado sin consentimiento. Netflix, por su parte, defendió su derecho a usar el material y negó cualquier motivación personal detrás de la producción.