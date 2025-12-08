Oxford revela cuál es la ‘Palabra del Año 2025’ y su lado más tóxico de Internet

La elección de la Palabra del Año del Diccionario Oxford siempre genera conversación, pero en 2025 la selección fue especialmente reveladora.

El término elegido rage bait no solo refleja una tendencia lingüística: expone un síntoma profundo del ecosistema digital actual. Y, según los expertos, su presencia es tan dominante que su uso se ha triplicado en el último año, una señal de que millones de personas reconocen cómo el contenido diseñado para provocar ira se ha convertido en la moneda de cambio de Internet.

El rage bait, explica Oxford, es ese tipo de publicación que cualquiera ha encontrado alguna vez: textos o videos que parecen construidos con precisión quirúrgica para indignar. “Están siendo arrastradas cada vez más rápidamente a debates y argumentos polarizadores como respuesta a los algoritmos de las redes sociales y la naturaleza adictiva del contenido indignante”, señaló la institución británica al anunciar el resultado.

Este fenómeno no es aislado. En 2025, casi todos los grandes diccionarios del mundo escogieron palabras relacionadas con la vida digital, confirmando que la tecnología ha reconfigurado tanto nuestro lenguaje como nuestra manera de procesar la realidad.

Aunque el rage bait puede aparecer disfrazado de humor o absurdos inofensivos una receta deliberadamente grotesca, un video de alguien molestando a su mascota o a un hermano, su presencia más preocupante está en el terreno político. Allí, la indignación se vuelve estrategia, combustible para mejorar el perfil público de candidatos, estimular respuestas pasionales y extender cadenas infinitas de reacciones.

Mientras tanto, la fascinación del mundo digital llevó al Diccionario Collins a escoger vibe coding como su propia palabra del año, un concepto que describe “una forma de desarrollo de software que utiliza inteligencia artificial (IA) para convertir el lenguaje natural en código informático”. El Diccionario Cambridge, por su parte, eligió parasocial, término que alude a las relaciones emocionales que las personas construyen en línea con figuras a quienes jamás han conocido.

En Oxford, la conversación conecta el término de este año con el del anterior. En 2024, la palabra seleccionada fue brain rot, expresión que “captura el agotamiento mental del desplazamiento interminable”, explicó Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages. Para él, estos dos conceptos representan una combinación peligrosa: “En conjunto, el rage bait y el brain rot forman un ciclo poderoso donde la indignación genera interacción, los algoritmos lo amplifican y la exposición constante nos deja mentalmente exhaustos”.

El análisis de Grathwohl va más allá de una tendencia lingüística: “Estas palabras no solo definen tendencias; revelan cómo las plataformas digitales están transformando nuestro pensamiento y comportamiento”, advirtió.

Este año, Oxford invitó al público a participar en la votación final, eligiendo entre varias opciones que capturan el espíritu de la cultura digital contemporánea. Entre ellas estaban aura farming y biohack, ambas representadas con humor a través de videos publicados en Instagram.

El aura farming, o cultivo del aura, describe el acto de “cultivo de una personalidad impresionante, atractiva o carismática (…) presentándose de una manera que sutilmente intenta transmitir un aire de confianza, frescura o misticismo”. Oxford lo ilustró con un personaje vestido con cárdigan y bolso de mano, “siempre a un matcha de terminar un guion experimental”.

El biohack, en cambio, apunta a una búsqueda feroz por optimizar la salud. Se refiere a “un intento (…) de optimizar la propia (…) salud, longevidad o bienestar alterando la dieta, rutina de ejercicios o estilo de vida, o mediante el uso de otros medios como medicamentos, suplementos o dispositivos tecnológicos”. La caricatura de Oxford mostraba a alguien conectado a un goteo verde, usando una máscara facial LED y habiendo ingerido “27 plantas ricas en fitonutrientes” antes del amanecer.

Pero ninguna de estas escenas superó la representación más extrema: la del rage bait, que en tono satírico derramaba leche y azúcar por toda la cocina al preparar té, antes de arrancarse las uñas de los pies y verterse la leche encima.

Con esta elección, Oxford no solo define una palabra: diagnostica un problema. Internet vive atrapado en un ciclo donde la ira vende, los algoritmos recompensan la polarización y el agotamiento mental es el precio que pagamos. Y, al nombrar rage bait como la Palabra del Año 2025, invita a reflexionar sobre cómo interactuamos, qué consumimos y cuánto dejamos que la indignación nos gobierne.