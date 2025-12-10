Bad Bunny enmascarado causa furor en shows de lucha libre antes de sus conciertos en México

A solo horas de arrancar su serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros, el boricua volvió a sorprender a sus seguidores al aparecer de forma inesperada en uno de los recintos más emblemáticos del deporte mexicano: la Arena México.

El artista Bad Bunny, que se encuentra en el país para sus ocho presentaciones del DtMF World Tour 2025, decidió rendir homenaje a la tradición de la lucha libre asistiendo “de incógnito” al evento del 9 de diciembre.

El intérprete de “NUEVAYoL” llegó acompañado por su equipo e intentó mezclarse entre el público utilizando la icónica máscara de Místico, conocido como el Rey de Plata y Oro. Su intención era clara: disfrutar del espectáculo como un fan más. Sin embargo, la estrategia duró poco. El fuerte dispositivo de seguridad que rodeaba su llegada, sumado a la confirmación oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), terminó por revelar su presencia ante un público de más de 16,000 asistentes.

La noticia estalló rápidamente en redes sociales. Momentos después de su presencia en el recinto, la CMLL publicó un mensaje celebrando la visita del artista y recordando su conocida afición por este deporte: “¡Debí tirar más fotos! El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca la mejor lucha de Lucha Libre del mundo, vibrando con cada caída y cada llave… Y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico”, publicó la organización en sus cuentas oficiales.

El comunicado, acompañado de una imagen del cantante observando con atención la función junto a un grupo de amigos, continuó con una frase que resume el impacto de la noche: “Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo”.

La visita del artista no pasó desapercibida entre sus fanáticos mexicanos, quienes celebraron que Bad Bunny dedicara su primera noche en la capital a uno de los símbolos culturales más representativos del país. Aunque no es la primera vez que el boricua demuestra su cariño por la lucha libre ha colaborado con WWE y participado en combates, esta aparición espontánea en la Arena México reforzó su vínculo con la cultura local.

Su gesto llega justo antes de uno de los momentos más esperados del año para sus seguidores: ocho conciertos completamente agotados en la Ciudad de México, con una asistencia estimada de más de 65,000 personas por noche. Las fechas programadas para el Estadio GNP Seguros son el 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, en una producción que promete un espectáculo inmersivo, teatral y cercano a su público.

El show incluirá elementos ya característicos del tour, como la famosa “Casita”, un segundo escenario diseñado para que el artista pueda desplazarse y conectar con diferentes zonas del estadio. Fans que han visto la gira en otros países han destacado la calidad visual, musical y conceptual del montaje, que mezcla momentos introspectivos con explosiones de energía urbana.

La visita del cantante a la Arena México no solo encendió el ánimo del público, sino que también marcó simbólicamente el arranque de su paso por la capital. Su aparición enmascarada, su espontaneidad y el entusiasmo mostrado durante el evento resonaron entre los aficionados que rápidamente viralizaron videos y fotografías de la noche.