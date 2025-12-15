Jacob Elordi enfrenta a paparazzi en París y reabre el debate sobre los límites de la fama

El actor volvió a ser tendencia, esta vez no por un estreno cinematográfico ni por un nuevo proyecto actoral, sino por un incómodo momento vivido en pleno corazón de París.

El actor australiano, de 28 años, protagonizó un intercambio tenso con un fotógrafo en la estación Gare du Nord, un episodio que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un amplio debate sobre la privacidad de las figuras públicas.

El incidente ocurrió el pasado miércoles, cuando Elordi intentaba desplazarse con discreción por la estación ferroviaria. Vestido con una chaqueta de cuero negra, pantalones deportivos, gorra gris, gafas de sol y auriculares, el actor caminaba acompañado por su equipo de seguridad con la clara intención de pasar desapercibido. Sin embargo, un paparazzi se le acercó y le dijo: “Jacob, te amamos”.

Ante la insistencia del fotógrafo, Elordi se quitó uno de los auriculares y respondió visiblemente incómodo: “Me haces la vida muy difícil”. Cuando el paparazzi repitió la frase, el actor fue aún más directo y contestó: “No te amo”, reiterando inmediatamente después que la situación le estaba complicando su día.

El video, grabado por terceros, comenzó a circular con rapidez en distintas plataformas, provocando reacciones divididas entre los usuarios. Muchos expresaron preocupación por el bienestar emocional del actor, mientras otros analizaron el tono de su respuesta. En los comentarios, algunos escribieron: “Esto es sinceramente desgarrador”, mientras que otros señalaron: “No fue nada amigable…”.

Sin embargo, una parte significativa de los internautas salió en defensa de Elordi, subrayando la importancia de respetar los límites personales, incluso cuando se trata de celebridades. Un comentario resumió este sentir colectivo: “Se puede amar el trabajo de alguien sin hacer que su vida sea más difícil. Jacob merece el mismo respeto y espacio que cualquier otra persona”.

Tras el intercambio, Elordi abandonó la estación con un café en la mano y se dirigió al Eurostar con destino a Londres, siempre escoltado por su equipo de seguridad. Su actitud fue reservada y no volvió a interactuar con el fotógrafo ni con otros curiosos presentes en el lugar.

Este episodio no es un caso aislado en la relación del actor con la exposición pública. Hace apenas tres meses, durante el estreno mundial de Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia, Jacob Elordi protagonizó otro momento tenso, esta vez con un miembro del personal del evento. Según un video difundido en TikTok, el actor dijo: “Voy a tomar una foto aquí”, y tras posar con varios asistentes, añadió con firmeza: “No me digas nunca qué hacer”.

A pesar de la fricción captada en las imágenes, la persona que publicó el video aclaró que Elordi se mostró amable con los asistentes y accedió a tomarse fotos con todos los que se lo solicitaron, lo que sugiere que el malestar estuvo dirigido a la situación puntual y no al público en general.

El propio actor ha hablado abiertamente sobre el impacto de la fama en su vida cotidiana. En una entrevista reciente en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, recordó cómo su realidad cambió de manera abrupta tras alcanzar el estrellato. “Me desperté en un mundo completamente diferente. Internet es una locura. Era aterrador. Podía sentir cómo Internet se manifestaba en el mundo real. Por ejemplo, cuando iba a mi cafetería, de repente me sentía como si estuviera en El Show de Truman”, confesó.

Hasta el momento, los representantes de Jacob Elordi no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente ocurrido en Gare du Nord. Mientras tanto, el actor continúa cumpliendo con su agenda profesional en Europa, en medio de una atención mediática que, como él mismo ha reconocido, puede llegar a ser tan abrumadora como inevitable.