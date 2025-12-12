Bad Bunny se cae en pleno concierto en CDMX y lo convierte en el momento más viral

El boricua inició su esperado ‘ DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour’ en México con un espectáculo explosivo, miles de fans e incluso un incidente que terminó robándose toda la atención.

El debut del puertorriqueño en la Ciudad de México, realizado el 10 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, no solo dejó una noche cargada de energía, sino un episodio inesperado que se convirtió en uno de los recuerdos más comentados por los asistentes.

El artista se encontraba sobre “La Casita”, un escenario secundario instalado dentro del estadio, cuando al interpretar uno de sus temas perdió el equilibrio y cayó frente a más de 40 mil personas. El resbalón, captado desde todos los ángulos por los celulares del público, se volvió viral en cuestión de minutos. Pero lejos de incomodarse, Bad Bunny decidió convertir el accidente en parte del espectáculo. Permaneció sentado unos instantes, miró alrededor con gesto divertido, se reincorporó sin prisa y continuó como si nada hubiese ocurrido. El estadio estalló en aplausos por su actitud relajada y profesional.

Sin permitir que el momento afectara la vibra del show, el cantante tomó el micrófono y gritó con fuerza: “¡México, con las manos arriba!”, reavivando la energía colectiva que ya dominaba el recinto. Las imágenes de la caída recorrieron TikTok, X e Instagram, donde los usuarios reaccionaron con memes, comentarios humorísticos y mensajes de apoyo hacia el artista. Para muchos, el tropezón fue una prueba más de su carisma y humanidad.

A pesar de la anécdota y del clima que en algunos sectores del estadio amenazaba con complicar la noche, nada logró opacar el espectáculo. Por el contrario, la caída se convirtió en uno de los momentos favoritos del concierto, comentado por miles de asistentes que lo describieron como parte de un recuerdo inolvidable en la primera de las ocho fechas completamente agotadas en la CDMX.

Desde temprano, el ambiente alrededor del Estadio GNP Seguros era electrizante. Miles de fans incluidos visitantes de otros países comenzaron a llenar las inmediaciones desde horas antes del show. La escenografía, las zonas especiales dentro del estadio y la producción visual generaron conversación incluso antes de que el cantante pisara el escenario principal.

Cuando finalmente llegó el momento, Bad Bunny presentó un setlist pensado para satisfacer tanto a quienes siguen su carrera desde sus inicios como a los que lo conocieron en su evolución más reciente. El repertorio incluyó sus éxitos globales y las canciones más representativas de su nuevo álbum, logrando un balance perfecto entre nostalgia, fiesta y experimentación.

Entre los temas que hicieron vibrar al público estuvieron “Tití Me Preguntó”, “Me Porto Bonito”, “Moscow Mule”, “Un Preview” y “Where She Goes”, coreados al unísono por las más de 40 mil personas que llenaron el estadio. También interpretó clásicos ya fundamentales de su carrera como “Callaíta”, “Dakiti” y “La Canción”, que mantuvieron la intensidad de principio a fin.

El artista aprovechó además para dar espacio a piezas más íntimas de su álbum reciente, incluyendo “TuRiSTA”, “BAILE INolVIDABLE” y “NUEVAYoL”. Como es habitual en sus presentaciones, añadió algunas canciones sorpresa y versiones exclusivas preparadas únicamente para esta primera fecha en la capital mexicana.

Con este arranque lleno de momentos virales, emociones colectivas y un repertorio celebrado por todos los presentes, Bad Bunny reafirma por qué sigue siendo uno de los artistas más influyentes del mundo. Y aunque el espectáculo brilló por su calidad visual y musical, fue su espontánea reacción ante una caída la que terminó convirtiéndose en el episodio más comentado y más humano del inicio de su gira en México.