Justin Bieber revive 'Baby' con un emotivo regreso al lugar donde nació el éxito global

Quince años después del lanzamiento de la canción que marcó un antes y un después en la cultura pop, el artista volvió al escenario donde su carrera explotó: la bolera Lucky Strike Lanes en Universal CityWalk, Los Ángeles.

Bieber de 31 años sorprendió a millones al recrear de manera espontánea parte del emblemático videoclip, un gesto que rápidamente se hizo viral y que desató una oleada de nostalgia entre sus seguidores. El momento, publicado el 11 de diciembre de 2025 en su cuenta oficial de Instagram, fue destacado por Billboard como uno de los regresos más simbólicos del año.

En el clip, Bieber luce una camiseta gris oversize, pantalón corto, joyas llamativas y un gorro, mientras interpreta a capela el estribillo y el segundo verso de “Baby”. A su alrededor, un grupo de amigos Eddie Benjamin, Oranj Goodman, Gabriel Jacoby y Kyle Massey aporta palmas, armonías y beatboxing improvisado, creando una dinámica íntima y relajada que contrasta con el impacto mundial que tuvo la canción original. “Fui a donde grabé el videoclip de ‘Baby’”, escribió el cantante en la publicación que hoy suma millones de reproducciones. Desde los comentarios, Jacoby bromeó con complicidad: “How’s my beatboxing (cómo va mi beatboxing)”.

El recorrido por la bolera también incluyó uno de los momentos más memorables del video original: el famoso verso de Ludacris. Uno de los acompañantes de Bieber recitó la icónica línea: “When I was 13, I had my first love”, evocando un fragmento grabado en la memoria colectiva de toda una generación que creció con el pop de principios de la década del 2010.

Cuando “Baby” se lanzó en 2010 como sencillo principal del álbum My World 2.0, el fenómeno Bieber apenas comenzaba. El disco alcanzó el número uno en el Billboard 200, consolidando al joven canadiense como uno de los nombres más prometedores del mercado musical. El videoclip, grabado en Universal CityWalk y Lucky Strike Lanes, contó con la participación de Ludacris, quien aportó el verso que terminó convirtiéndose en un sello del tema.

En aquel momento, Bieber explicó que la letra relataba una historia sentimental juvenil: “Al principio me gusta mucho esta chica, pero no podíamos estar juntos. Básicamente la quiero de vuelta y estoy pasando por todo el proceso”, recordó el artista. Por su parte, Ludacris aseguró a Billboard que desde el primer día supo que la canción sería un éxito.

Hoy, el videoclip original supera los 3.400 millones de visualizaciones en YouTube, cifra que confirma su vigencia como uno de los productos audiovisuales más influyentes de la era digital.

El reencuentro del artista con el lugar que marcó el inicio de su viaje musical generó miles de reacciones en redes sociales. Los fans compartieron mensajes de emoción, recuerdos de su adolescencia y reflexiones sobre el paso del tiempo. La publicación también captó la atención de músicos, productores y participantes del video original, quienes reforzaron el ambiente festivo y nostálgico que rodeó la escena.

Este regreso simbólico coincidió con un momento clave en la carrera actual de Bieber. A solo un mes de la visita al histórico set, el cantante recibió cuatro nominaciones a los premios Grammy por su séptimo álbum de estudio, SWAG, que alcanzó el segundo lugar en el Billboard 200 y posicionó el sencillo “Daisies” dentro del top 10 del Hot 100. Las categorías incluyen álbum del año, mejor álbum vocal pop, mejor interpretación pop solista y mejor interpretación R&B, según destacó Billboard. Un logro que reafirma que, más allá de la nostalgia, Bieber sigue siendo una fuerza dominante en la industria musical.

El retorno de Justin Bieber a la bolera donde nació “Baby” no solo conecta al artista con su pasado, sino que funciona como un recordatorio del impacto profundo que su música ha tenido en la cultura global. Quince años después, aquel espacio que alguna vez fue el punto de partida continúa siendo un símbolo de su evolución, de su legado y de la capacidad de una canción para acompañar a toda una generación.