Netflix | 50 Cent habla con familia de Sean 'Diddy' Combs y defiende la legalidad del documental

50 Cent, productor ejecutivo de la docuserie de Netflix, quien aclara cuál es su verdadera relación con Sean “Diddy” Combs y con los integrantes de su familia, en medio de la controversia legal que rodea al exmagnate de la música.

Curtis Jackson III, conocido mundialmente como 50 Cent, afirmó en una entrevista publicada el 9 de diciembre por Us Weekly que no ha tenido comunicación alguna con Combs desde que este enfrentó un proceso en la corte federal. Sin embargo, sí confirmó haber tenido contacto con uno de los hijos del artista. “Tuve comunicación con su hijo”, declaró el rapero, aunque evitó precisar de cuál de los siete jóvenes se trata.

El intérprete de “In da Club” explicó que los hijos de Combs, Quincy, Christian, las gemelas D’Lila y Jessie, Justin, Chance y el pequeño Love Sean mostraron interés en algún momento en participar en la producción. Según relató 50 Cent, su intención era “mostrar su perspectiva” ante la forma en que sus experiencias podrían ser presentadas en pantalla. “Hubo un momento en que les interesó participar en el documental porque querían mostrar su perspectiva. Les preocupaba cómo se presentarían las cosas”, detalló.

El equipo legal de Combs no permitió obtener una respuesta a las nuevas declaraciones del rapero. El silencio legal contrasta con las fuertes críticas que el equipo del productor musical lanzó contra la serie incluso antes de su estreno el 2 de diciembre.

Los representantes de Combs calificaron la docuserie como “una vergonzosa pieza de propaganda”, según declararon a Variety el 1 de diciembre. Añadieron que “Netflix se basó en material robado cuya difusión nunca fue autorizada”. Según la versión de la defensa, Combs habría invertido años en la recopilación de grabaciones destinadas a su propio proyecto autobiográfico: “Como bien saben Netflix y su director ejecutivo, Ted Sarandos, el Sr. Combs ha estado recopilando material desde los 19 años para contar su propia historia, a su manera”.

El comunicado fue incluso más lejos al afirmar que la plataforma estaba intentando “capitalizar un frenesí mediático interminable” y denunciaron que el contenido utilizado en la producción incluía “material privado, incluyendo conversaciones con sus abogados que nunca estuvieron destinadas a ser vistas públicamente”. Los representantes enfatizaron: “Ningún derecho sobre ese material fue transferido jamás a Netflix ni a ningún tercero”.

Te puede interesar: Fátima Bosch abandona programa y cancela toda su agenda tras una entrevista polémica

Te puede interesar: ‘Emily in Paris’ | Jeremy O. Harris queda en libertad tras caso de droga incautada en aeropuerto

Ante esas acusaciones, un portavoz de Netflix respondió y rechazó por completo la versión de Combs. Según la plataforma, las afirmaciones del productor musical son “falsas”, e insistieron en que “las imágenes de Combs previas a su acusación y arresto se obtuvieron legalmente. Esto no es una crítica ni un acto de venganza”.

50 Cent también respaldó la legitimidad del proceso de obtención del material usado en la docuserie, recalcando que no hubo irregularidades en la producción. “Voy a mantener mis fuentes seguras”, sentenció al ser consultado sobre la procedencia de los archivos utilizados.

Pese a la tensión evidente, el rapero considera que Diddy podría eventualmente aceptar colaborar con la serie documental. En su opinión, la obra ofrece una perspectiva completa y honesta. “Muestra su historia completa”, explicó. “A Puff le importa mucho el legado, todo el mundo lo sabe. Este documental no rehúye ningún aspecto. El éxito, el trauma, el poder, las contradicciones… todo. Puede que no le guste todo lo que se dice, pero creo que respetará su alcance. Es honesto. Es completo”.

Con las críticas, los silencios y las defensas cruzadas, Sean Combs: The Reckoning se ha convertido en uno de los estrenos más polémicos de Netflix este año, impulsado en gran medida por el propio conflicto entre sus protagonistas fuera de pantalla.