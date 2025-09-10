El Conjuro | HBO Max prepara serie de las películas de los Warren

Tras el éxito mundial de El Conjuro 4: Últimos Ritos, que ya superó los 194 millones de dólares en taquilla, HBO Max confirmó que trabaja en una serie televisiva basada en las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren. El proyecto se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma para competir en el terreno del horror televisivo.

La gran novedad es la incorporación de Nancy Won como guionista, productora ejecutiva y showrunner. Su trayectoria incluye trabajos en Pequeños fuegos por todas partes (Apple TV+), Jessica Jones (Netflix), Jericho (CBS) y Supernatural (The CW), una combinación que aporta experiencia en drama, fantasía oscura y ciencia ficción.

Para el desarrollo del guion, se suman Peter Cameron y Cameron Squires, conocidos por su trabajo en los proyectos de Marvel WandaVision y Agatha: Darkhold Diaries. Según confirmó Variety, ambos se encargarán de dar forma a los primeros episodios.

Además, la producción contará con el respaldo de Warner Bros. Television y de Peter Safran, productor original de las películas, a través de Safran Company. Safran ya ha trabajado en todas las entregas cinematográficas, por lo que su participación busca garantizar continuidad y fidelidad al llamado Conjuringverse.

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta, todo apunta a que la serie llegará en 2026 como una de las producciones estelares de HBO Max. El anuncio original del proyecto se hizo en 2023, y desde entonces ha generado gran expectativa entre los seguidores del género de terror.

La noticia de la serie coincide con el gran desempeño en cines de El Conjuro 4: Últimos Ritos, dirigida por Michael Chaves, quien también estuvo al frente de El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo (2021) y La Monja 2.

La cuarta y última entrega de la saga recaudó 194 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en la película de terror más taquillera del año y en uno de los estrenos más exitosos de la franquicia. Tan solo en Estados Unidos alcanzó 34,5 millones de dólares, y su exhibición en IMAX y formatos premium la proyecta como candidata a entrar en el top 10 de lanzamientos anuales.

Te puede interesar: Alucinaciones invertidas: el nuevo trastorno psicológico que provocan los celulares

Te puede interesar: Influencers | Expertos en salud digital publican cómo lucirán en 2050 los creadores de contenido

Sin embargo, la crítica ha sido menos entusiasta. CinemaScore le otorgó una calificación “B”, la más baja registrada en toda la saga, lo que contrasta con el entusiasmo del público.

Desde su debut en 2013, El Conjuro dio origen a uno de los universos cinematográficos de terror más rentables de la historia. Con franquicias derivadas como Annabelle (tres películas) y La Monja (dos entregas), el llamado Conjuringverse ha recaudado hasta la fecha cerca de 2.500 millones de dólares en todo el mundo.

La apuesta por llevar esta historia al formato televisivo busca capitalizar el fenómeno y prolongar la vida de la saga con nuevos relatos inspirados en los archivos de los Warren. Con la participación de Nancy Won, Peter Safran y guionistas con experiencia en universos compartidos, HBO Max promete una producción que mantendrá la esencia del terror sobrenatural mientras explora nuevas narrativas para la pantalla chica.