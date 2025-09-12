Bruce Willis | Emma Heming Willis revela que pensó en divorciarse del actor

Emma Heming Willis, confesó que llegó a considerar el divorcio antes de que se conociera el verdadero origen de los cambios en la conducta del actor: la demencia frontotemporal (FTD).

En un perfil publicado por Vanity Fair, la autora y activista por los derechos de los cuidadores familiares habló con sinceridad sobre la crisis matrimonial que atravesó con Willis antes de recibir respuestas médicas. “Sentía que mi matrimonio se estaba desmoronando”, admitió. Incluso llegó a pensar que Bruce, de 70 años, ya no la amaba o había cambiado hasta volverse irreconocible.

La pareja, que se casó en marzo de 2009 y tuvo una vida marcada por lo que Emma describió como una “historia romántica y hermosa”, comenzó a experimentar una transformación dolorosa cuando la conducta del protagonista de Duro de matar empezó a alterarse. Antes del diagnóstico, ella expresó: “¿Qué está pasando? Este no es el hombre con el que me casé. Algo está muy mal y no podía descifrar qué era”.

La exmodelo relató que la comunicación en la pareja empezó a deteriorarse de forma progresiva. “Conversaciones que antes fluían ya no coincidían. Nuestra relación comenzó a cambiar y era difícil saber por qué o qué estaba ocurriendo”, explicó en el mismo artículo.

En entrevista con People, Heming recordó que desde mucho antes del diagnóstico ya intuía que algo no estaba bien: “La FTD no grita, susurra”. Explicó que resultaba extremadamente confuso distinguir dónde terminaba la personalidad de Bruce y dónde comenzaba la enfermedad, lo que incrementó la frustración y las dudas.

Uno de los síntomas que la alertó fue la reaparición de un tartamudeo en el actor, aunque en ese momento no lo relacionó con un trastorno neurológico. “Pensé que era algo que yo estaba haciendo en nuestro matrimonio y que ya no funcionaba”, confesó. Y añadió: “Sientes que te golpeas la cabeza contra una pared. Te preguntas: ‘¿De dónde viene la descoordinación en la comunicación? ¿Qué está ocurriendo en nuestra relación?’”.

La confirmación médica permitió a Emma comprender la raíz de lo que estaba sucediendo. “Sentí alivio al saber ‘No era mi esposo, era la enfermedad que estaba afectando partes de su cerebro’. Una vez que escuchas eso, bajas la guardia”, aseguró.

La pareja, que comparte dos hijas Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, reorganizó su vida en torno al bienestar de Bruce. Heming enfatizó que muchas familias pasan por lo mismo, confundiendo síntomas de enfermedades neurológicas con conflictos de pareja.

Una de las decisiones más delicadas fue separar al actor del hogar familiar para garantizarle cuidados especializados. En diálogo con Good Morning America, Emma explicó que se trataba de una medida necesaria: “La decisión más segura y la mejor no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas pequeñas”.

El cambio estuvo respaldado por recomendaciones médicas. “Sabía que esto generaría debate. No hay nada que debatir”, afirmó ante Michael Strahan, aclarando que su prioridad era ofrecer tranquilidad tanto a su esposo como a sus hijas.

En una conversación posterior con Diane Sawyer para ABC, Heming señaló que la nueva vivienda ubicada cerca de la casa familiar les permitió reducir estímulos y mantener un entorno seguro. “Todo parece más calmo, más sencillo ahora”, dijo.

La activista también recordó la advertencia de un neurólogo: en muchos casos, los cuidadores mueren antes que los pacientes debido al desgaste emocional y físico. Esa revelación fue un punto de inflexión. “Está bien pedir ayuda. No lo comprendía hasta que alguien me dio ese permiso”, reconoció.

Aunque el estado físico de Bruce Willis se mantiene estable, la enfermedad continúa avanzando. “El estado físico general de Bruce está bien, es su cerebro lo que está fallando”, aclaró Emma.

Hoy, más que nunca, la esposa del actor se ha convertido en una defensora de la importancia de reconocer los síntomas de la demencia y buscar apoyo especializado. Su historia refleja no solo el impacto devastador de la enfermedad en la vida familiar, sino también la resiliencia de un matrimonio que, pese a haber estado al borde del divorcio, encontró un nuevo significado en el cuidado y la compañía mutua.