Coldplay | Esposo de Kristin Cabot aclara rumores tras escándalo de la “kiss cam": “Ya estábamos separados”

Andrew Cabot rompió el silencio y aclaró que el matrimonio ya estaba disuelto semanas antes del episodio viral.

El llamado “escándalo Coldplay” tuvo en el ojo público durante meses a Kristin Cabot y Andy Byron, directivos de la firma tecnológica Astronomer, luego de que una cámara en el concierto de la banda británica en Boston los captara en una aparente situación de infidelidad.

Un portavoz de Andrew Cabot habló en exclusiva con la revista People para poner fin a las especulaciones que rodean el caso. Según explicó, la separación de Andrew y Kristin ocurrió mucho antes del concierto en el que ambos se vieron involucrados en el escándalo.

“Se había separado en privado y de manera amistosa semanas antes del concierto. (…) [El divorcio] ya estaba en marcha antes de esa noche”, señaló el representante del empresario.

Con esta declaración, Andrew Cabot busca que quede claro que la viralizada “infidelidad” en el show de Coldplay no fue tal, sino que coincidió con un proceso de ruptura que ya estaba en curso.

La intención del empresario es que este comunicado público cierre definitivamente el capítulo mediático que marcó a su familia y que tanto él como sus allegados puedan volver al anonimato.

“[Espera que la declaración le dé] un cierre a este capítulo de su vida, que pare la especulación y que su familia pueda volver al anonimato”, agregó el portavoz.

El mensaje es claro: para Andrew Cabot, lo ocurrido en el concierto no fue un episodio de infidelidad, sino la exposición inesperada de un divorcio que llevaba semanas tramitándose.

La declaración del entorno de Andrew también fue confirmada por Julia Cabot, primera esposa del empresario. En conversación con Daily Mail, aseguró que Andrew le contó personalmente que la separación con Kristin ya se había dado antes del video viral.

“Le escribí a Andrew justo después de que ocurriera, y me respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y dijo que estaban separándose”, relató Julia Cabot, respaldando la versión oficial de que el escándalo se basó en una percepción errónea.

De acuerdo con El País, Kristin Cabot, exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer, presentó los papeles de divorcio el pasado 13 de agosto. Hasta ahora, la ejecutiva no ha hecho declaraciones públicas sobre el episodio de Boston, aunque su silencio ha alimentado las especulaciones.

El divorcio sigue su curso legal y, según fuentes cercanas, el objetivo de ambas partes es resolverlo de manera amistosa, sin que la controversia pública afecte más de lo necesario a su vida personal.

El episodio se remonta al verano, cuando un concierto de la banda liderada por Chris Martin en Boston fue escenario de un momento inesperado. La “kiss cam” captó a Kristin Cabot y Andy Byron compartiendo un momento íntimo, lo que rápidamente se interpretó como una infidelidad y escaló en redes sociales hasta convertir sus nombres en tendencia global.

Lo que parecía un simple gesto en un evento musical terminó exponiendo la vida privada de los ejecutivos de Astronomer y abrió una ola de especulaciones sobre el futuro de sus carreras y sus matrimonios.

Con la declaración de Andrew Cabot, queda claro que el divorcio estaba en marcha antes del concierto y que la polémica no se trató de una traición conyugal, sino de un proceso privado que se volvió público de manera inesperada.

Ahora, el empresario busca dar la vuelta a la página y recuperar la normalidad: alejar a su familia de la exposición mediática y concentrarse en el cierre legal de su matrimonio.