El diablo viste a la moda | Anna Wintour confiesa cómo vivió su comparación con Miranda Priestly

La icónica figura de la moda volvió a ser tendencia al revelar cuál fue su verdadera reacción al ver por primera vez The Devil Wears Prada.

La película de 2006 fue asociada durante años con la personalidad de Anna Wintour y su estilo de liderazgo en Vogue.

La periodista británico-estadounidense de 75 años compartió su testimonio en el pódcast The Run-Through with Vogue, emitido el martes 9 de septiembre, donde recordó lo que ocurrió en la premiere del filme que adaptó el libro homónimo de Lauren Weisberger, su exasistente en los años 2000.

Wintour confesó que asistió al estreno sin saber lo que le esperaba: “Bueno, fui al estreno vestida de Prada, sin tener ni idea de qué iba a tratar la película”, relató con humor, haciendo un guiño al título original en inglés.

En aquel entonces, según explicó, la industria de la moda estaba inquieta por el impacto que podría tener la cinta. “Pensaban que iba a mostrarme de alguna forma negativa”, recordó sobre los temores que circulaban entre diseñadores, periodistas y colegas del sector.

El personaje de Miranda Priestly, interpretado magistralmente por Meryl Streep, se convirtió en un arquetipo cultural: la editora en jefe fría, calculadora y perfeccionista que imponía su criterio con mano de hierro.

Lejos de sentirse atacada, Wintour confesó que disfrutó el resultado: “Y luego fui a ver la película, y la encontré muy entretenida y muy divertida. Tenía mucho humor, mucho ingenio. Tenía a Meryl Streep… estaba Emily Blunt. Quiero decir, todos fueron increíbles. Y, al final, pensé que fue un retrato justo”.

Al ser consultada por el periodista David Remnick sobre si había sentido que la película la caricaturizaba, Wintour admitió que existía ese temor inicial, pero nunca lo tomó como algo personal. “Primero que todo, era Meryl Streep interpretando el papel… ella es fantástica”, respondió.

Te puede interesar: 50 Cent debuta con la serie '50 maneras de atrapar a un asesino'

Te puede interesar: Ricky Martin hace historia en los MTV VMAs 2025 al recibir el primer Latin Icon Award

Incluso reaccionó con humor ante una de las frases más memorables de la cinta, cuando Miranda le dice a su asistente Andy Sachs (Anne Hathaway) que avanza a “ritmo glacial”. Ante la cita de Remnick, replicó divertida: “Nadie en Vogue se mueve a un ritmo glacial, y mucho menos mis asistentes”.

No es la primera vez que la exdirectora de Vogue aborda el tema. En diciembre de 2024, durante una función benéfica del musical El diablo viste a la moda en el West End de Londres, declaró a la BBC: “Depende de la audiencia y de la gente con la que trabajo decidir si existen similitudes entre Miranda Priestly y yo”.

Con esas palabras, Wintour mostró que, tras casi dos décadas de comparaciones, ha aprendido a mirar la relación entre su figura pública y la ficción con cierta distancia y ligereza.

Las declaraciones llegan pocos meses después de que Anna Wintour anunciara un cambio histórico en su carrera. En junio de 2025, comunicó que dejaría la dirección editorial de Vogue tras 37 años en el cargo, desde 1988.

“Cuando me convertí en editora de Vogue, estaba ansiosa por demostrar a todos los que quisieran escuchar que había una manera nueva y emocionante de imaginar una revista de moda estadounidense. Ahora encuentro que mi mayor placer es ayudar a la próxima generación de editores apasionados a irrumpir con sus propias ideas”, señaló en su comunicado de despedida.

La sucesora elegida fue Chloe Malle, de 39 años, hija de la actriz Candice Bergen y del cineasta Louis Malle, quien asumió el liderazgo editorial justo antes de la Semana de la Moda de Nueva York.

Aunque Wintour ya no está al frente de la revista, continuará en Condé Nast como directora global de contenidos y directora editorial de Vogue a nivel mundial, un rol que le permitirá seguir influyendo en la narrativa de la moda.

La visión de Anna Wintour sobre El diablo viste a la moda revela que, más allá de los mitos, logró encontrar humor y justicia en la representación cinematográfica que la persigue desde 2006. Su manera de abrazar el fenómeno cultural con ironía y elegancia refuerza la imagen de una mujer que, con o sin comparaciones, seguirá siendo una de las voces más influyentes de la moda internacional.