50 Cent debuta con la serie '50 maneras de atrapar a un asesino'

Curtis Jackson amplía su trayectoria como productor y presentador con un nuevo proyecto televisivo que lo lleva al terreno del true crime.

Su serie documental, titulada 50 Maneras de Atrapar a un Asesino, se estrenará el martes 16 de septiembre en Fox Nation, con el lanzamiento de dos episodios semanales hasta finales del mes.

El programa ofrece a los espectadores una mirada única al proceso completo de resolución de homicidios. Cada episodio sigue de forma cronológica las fases más importantes: desde el descubrimiento de la primera evidencia hasta el desenlace judicial, con énfasis en el papel de la ciencia forense, la tecnología y la intuición de los expertos.

Jackson explicó la esencia del proyecto en declaraciones replicadas por Vibe: “El crimen real es poderoso porque son casos reales, personas reales y justicia real. Con esta serie, quiero que los espectadores experimenten la intensidad de estas investigaciones y el trabajo incansable para descubrir la verdad. Estamos dando vida a estas historias de una manera apasionante y auténtica”.

La narrativa combina reconstrucciones, testimonios y análisis detallados de especialistas, logrando un ritmo dinámico que busca mantener al público constantemente involucrado.

La serie es fruto de la colaboración entre G-Unit Film & Television, productora de 50 Cent, y Lionsgate Alternative Television. Jackson no solo es el presentador, sino también productor ejecutivo, consolidando su rol detrás de cámara tras los éxitos de BMF y Power.

El equipo de producción incluye a Mike Nichols, Leigh Purinton, Anthony Wilson y Anthony “Top Dawg” Tiffith, todos con amplia experiencia en formatos de no ficción que aportan calidad y rigor al proyecto.

Desde Fox Nation, Jason Klarman, director digital y de marketing de FOX News Media, destacó la importancia de la visión de Jackson: “Estamos encantados de asociarnos con Curtis ’50 Cent’ Jackson para aportar su voz y perspectiva distintivas a esta apasionante serie de investigación”.

50 Maneras de atrapar a un asesino no se limita a mostrar procedimientos policiales y pruebas científicas. El programa resalta la dimensión humana de cada caso: la presión emocional de los investigadores, los dilemas éticos en la toma de decisiones y el impacto que cada hallazgo tiene en el camino hacia la justicia.

La participación de forenses, detectives y especialistas ofrece una visión directa del esfuerzo colectivo detrás de cada resolución. Con este enfoque, la producción busca acercar al público al corazón mismo de las investigaciones criminales, brindando una experiencia auténtica y detallada.

El artista, que ya había consolidado su influencia en la televisión con ficciones como Power y BMF, demuestra con este proyecto su versatilidad y capacidad para diversificar su carrera. Su incursión en el true crime refleja una apuesta por contenidos que combinan rigor, emoción y atractivo narrativo.

Con 50 Maneras de Atrapar a un Asesino, Fox Nation y Curtis “50 Cent” Jackson suman una propuesta innovadora al género, ofreciendo un retrato exhaustivo del proceso investigativo y reafirmando el interés del público por historias de crímenes reales contadas con autenticidad y profundidad.