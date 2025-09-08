Shakira conmueve rompiendo en llanto al interpretar una canción frente a 45,000 fanáticos

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour continúa consolidando a la colombiana como uno de los mayores íconos de la música latina en el mundo.

El pasado 2 de septiembre, durante su presentación en el estadio Corregidora de Querétaro, México, la artista barranquillera protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente: rompió en llanto mientras interpretaba la canción Última, tema cargado de referencias a su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

Más de 45.000 personas acompañaron a la cantante en un espectáculo que, a pesar de estar marcado por la lluvia y algunas dificultades logísticas que incluso afectaron su camerino, se convirtió en un verdadero acontecimiento. El episodio en el que Shakira no pudo contener las lágrimas fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la gira.

Última es uno de los temas más íntimos del nuevo álbum de la artista. Su letra refleja la complejidad de cerrar ciclos emocionales y dejar atrás una relación significativa. Durante la interpretación en Querétaro, Shakira intentó mantener la entereza, pero la carga emocional fue tan fuerte que terminó conmovida hasta las lágrimas.

El público reaccionó con una ovación ensordecedora y miles de voces que se unieron para cantar la canción de principio a fin. Este respaldo inmediato se convirtió en una muestra de solidaridad colectiva que hizo de la noche un recuerdo inolvidable. Tras el concierto, Shakira compartió imágenes del evento en sus redes sociales con un mensaje breve pero significativo: “Querétaro bajo la lluvia. Épico!!”, agradeciendo la fuerza y la calidez de sus seguidores.

El Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo está lleno de emociones, también está rompiendo récords. De acuerdo con la productora de la gira, Shakira logró consolidar la gira latina más grande de 2025, con 22 conciertos totalmente vendidos en Estados Unidos antes de su paso por México y Latinoamérica.

En territorio mexicano, la artista continuará su recorrido por Guadalajara, Puebla, Ciudad de México y Veracruz. Posteriormente, en octubre, regresará a Colombia para tres fechas históricas: dos conciertos en Cali (25 y 26 de octubre) y un espectáculo en Bogotá el 1 de noviembre. Con este último show, se convertirá en la primera artista colombiana en presentarse en el estadio Vive Claro, reafirmando su lugar en la historia de la música nacional e internacional.

Lo ocurrido en Querétaro es un reflejo de la relación que Shakira mantiene con su público. A pesar de atravesar momentos personales difíciles, ha sabido transformar el dolor en arte y compartirlo con sus seguidores, quienes se identifican con sus letras y acompañan cada uno de sus pasos.

El llanto de Shakira en medio de Última no fue visto como una debilidad, sino como una muestra de autenticidad. En tiempos donde las figuras públicas suelen mostrarse distantes, la artista demostró que la vulnerabilidad también puede ser un puente hacia la empatía colectiva. Esa sinceridad es una de las razones por las que millones de personas alrededor del mundo la siguen, no solo como cantante, sino como una mujer capaz de convertir sus vivencias en himnos universales.

Más allá del espectáculo, la gira Las Mujeres Ya No Lloran simboliza un mensaje de empoderamiento y resiliencia. Tras su separación de Gerard Piqué, la artista ha logrado reinventarse musical y personalmente, mostrando que las adversidades pueden convertirse en nuevas oportunidades.

Con más de tres décadas de trayectoria, Shakira continúa escribiendo su historia a través de la música, conectando emociones personales con la memoria colectiva de sus fans. El episodio de Querétaro, bajo la lluvia y con lágrimas, quedará registrado como uno de los más humanos y memorables de su gira.